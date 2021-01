På morgenkvisten nyttårsaften, før grenseovergangen ved Kornsjø ble midlertidig stengt som følge av de nye koronarestriksjonene, observerte tollerne ved Svinesund en svenskregistrert bil som kom kjørende inn i Norge via den ruta.

– Vi fulgte bilen innover i landet, og fikk etter hvert stoppet den. Sjåføren var en mann som er bosatt i Sverige, og på spørsmål om hva han hadde med seg i bilen svarte han at den var lastet med noe vannpipetobakk til eget bruk, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Skulle få betalt

Videre opplyste mannen at han var på vei til en adresse i Viken, der han skulle treffe noen venner for nyttårsfeiring. Tollerne besluttet å se nærmere på hva som kunne skjule seg i bilen, og fant raskt ut at mannen hadde med seg mer enn han først ville erkjenne.

– Det viste seg at han hadde med seg fem poser med til sammen 50 kilo vannpipetobakk. Da innrømmet han at dette var noe han skulle få 5.000 kroner for å levere, så nyttårsfesten var nok bare en dekkhistorie. Han var rett og slett en frukttobakk-kurer, sier Grandahl.

Frukttobakk til vannpiper er ulovlig å innføre til Norge, og mannen vil få sin straff for smuglingsforsøket fra politiet i ettertid, antakelig en bot.

Luktet sterkt

Også fire dager inn i det nye året, litt før klokka 10 på formiddagen, avslørte tollerne et forsøk på å smugle frukttobakk.

– Vi stanset en norskregistrert bil som kom inn til tollstasjonen på grønn sone. Sjåføren var en mann født i 1987, bosatt i Norge, som forklarte at han hadde vært og besøkt familie i Gøteborg, forteller Grandahl.

Tollerne på vakt kjente at bilen luktet sterkt av vannpipetobakk, og begynte derfor å lete litt rundt.

– Først fant de to mindre forpakninger som inneholdt til sammen 0,5 kilo, og selv om mannen hevdet at det var alt han hadde med seg, ble det besluttet å foreta en nærmere kontroll, sier Grandahl.

Potent beslag

Kort tid etter oppdaget tollerne et konstruert hulrom under baksetene i bilen, der det ble funnet drøyt 13,5 kilo frukttobakk. Videre undersøkelser avdekket ytterligere nesten 22 kilo i bilens venstre hjulbrønn.

I tillegg til de totalt 36 kiloene med vannpipetobakk ble det også funnet 150 gram flytende potensmiddel av typen kamagra i hanskerommet, samt 250 tomme esker merket med flere ulike tobakksmerker.

– Dette tyder på at varene skulle deles opp og selges videre i mindre partier, mener Grandahl.

– Mannen vedkjente seg ikke eierskap til verken vannpipetobakken eller emballasjen, men innrømmet at potensmiddelet var hans, og hevdet det var kjøpt privat via Facebook, legger seksjonssjefen til.

Også flytende potensmiddel er ulovlig å ta med seg inn i landet, og både dette og frukttobakken ble derfor belsaglagt. Mannen kan nå vente seg en straffereaksjon fra politiet for smuglingsforsøket.

I denne baggen fant tollerne til sammen 10.000 sigaretter. FOTO: Tolletaten

Gjenganger

Søndag 3. januar var det en polskregistrert bil som fattet Svinesund-tollernes interesse, og ble vinket inn til kontroll. Føreren, en polsk mann, forklarte at han var på vei fra Polen til Norge for å jobbe.

– Vi foretok en manuell kontroll av kupeen og bagasjerommet i bilen, og da fant vi 10.000 sigaretter og sju liter brennevin. Mannen innrømmet at varene var hans, men ville ikke si så mye mer, opplyser Grandahl.

Seksjonssjefen forteller samtidig at dette ikke var mannens første smuglingsforsøk, og at han ble tatt med ulvolige varer i bilen også i 2019. Siden han har hjemmeadresse i Polen, ble han trolig tildelt et forelegg fra politiet på stedet, før han fikk kjøre videre.

