Det var mandag 14. desember at den litauiske kvinnen i midten av 40-årene kom kjørende over grensa og inn på grønn sone tollstasjonen ved Svinesund i en norskregistrert personbil.

– Våre folk på jobb tok kontakt med henne etter at hun hadde pratet med politiet, slik alle som kommer fra utlandet må gjøre i disse dager. Hun opplyste da at hun er bosatt i Norge, og var på vei tilbake hit etter et besøk i hjemlandet, sier seksjonssjef Per Kristian Gradahl ved Svinesund tollsted.

– Videre fortalte hun at hun nylig hadde mistet jobben sin, og at hun nå var uten arbeid, legger han til.

Ulovlig tobakksprodukt

Da tollerne kikket inn i bilen, kunne de raskt se store mengder bagasje, men også en pose med sigaretter som lå godt synlig.

– På spørsmål om hva hun hadde med seg i bilen, ble kvinnen veldig usikker på hva hun skulle si. Det var tydelig at hun ikke hadde så lyst til å svare på det, forteller Grandahl.

Det ble derfor besluttet å foreta en manuell kontroll av innholdet i bilen, og da tollerne kom til bagasjerommet fant de flere store bagger, kofferter og plastsekker som inneholdt et vell av smuglervarer.

– Til sammen ble det avdekket 10.000 såkalte heets-sigaretter – som er ulovlige å innføre i Norge – 32.000 vanlige sigaretter, 166 liter brennevin, sju liter vin og 20 liter øl, oppsummerer Grandahl.

«Heets» er forbrenningsfrie sigaretter hvor tobakken varmes opp. Dette regnes som et nytt tobakks- og nikotinprodukt her til lands, og er i henhold til norsk regelverk forbudt å importere, produsere eller omsette.

Taus om oppdragsgiver

Varene kvinnen hadde med seg utgjør totalt et forsøk på å unndra nesten 180.000 kroner i avgifter, og seksjonssjefen karakteriserer dette som «et rimelig stort beslag».

– Hun fortalte til slutt at det var første gang hun hadde med seg så mye over grensa, og at hun gjorde dette på oppdrag fra noen andre. Men hun ville ikke si noe mer om hvem som sto bak, sier Grandahl.

Siden kvinnen er bosatt i Norge, fikk hun lov til å kjøre videre etter at bilen var tømt for smuglergods. Politiet etterforsker nå saken med tanke på å finne en passende straff.

Blant mylderet av bagasje i kvinnens bil klarte tollerne å grave fram ulovlige mengder av både sigaretter, sprit, vin og øl. FOTO: Tolletaten

