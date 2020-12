Fredag 27. november observerte Svinesund-tollerne en svenskregistrert bil som kom kjørende fra Sverige til Norge via den ubemannede grenseovergangen ved Kornsjø. En patrulje fikk stanset den videre ferden ved Kiwi-butikken på Risum, snaut tre mil etter grensepassering.

Føreren av bilen legitimerte seg med et svensk førerkort, og han hadde med seg en passasjer som også er bosatt i Sverige. Begge mennene var imidliertid opprinnelig fra Syria.

– Det var vanskelig å kommunisere med dem, for de snakket ikke noe særlig verken svensk eller engelsk – eller ville i alle fall ikke, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

De store mengdene tobakksvarer var pakket i bagger og kofferter. FOTO: Tolletaten

Frukttobakk

Tollerne tok uansett en kikk inn i bilen, og kunne raskt se flere bagger og poser fylt med frukttobakk til vannpipe. Bilen ble derfor loset til tollstasjonen ved Svinesund for en grundigere kontroll.

En opptelling av varene viste at de to mennene hadde med seg litt over 300 kilo tobakk til vannpipe, og fem kilo vanlig røyketobakk.

– Alle nye tobakksprodukter er ulovlig å innføre til Norge, og frukttobakk tilhører den kategorien. Dette var i tillegg et stort beslag, og jeg kan ikke huske at vi har hatt noen større tidligere i år, sier Grandahl.

Følgebil

Tollerne stanset i tillegg ytterligere en bil, som de mener fungerte som følgebil i smuglingsforsøket.

– Vi tror i alle fall den hadde noe med saken å gjøre. Både føreren av denne bilen og de to mennene som hadde med seg tobakken ble derfor pågrepet av politiet, og tatt med inn til en samtale, forteller Grandahl.

Han opplyser at de tre mennene vil få sin straff for smuglingsforsøket i etterkant.

