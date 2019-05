FFK tapte cupkampen mot Sarpsborg 08

FFK matchet periodevis gjestene fra Sarpsborg godt i 2. rundeoppgjøret på Fredrikstad stadion onsdag kveld, og holdt eliteserielaget til uavgjort ved pause i det TV-sendte oppgjøret.

Trener Bjørn Johansen uttalte til NRK etter kampen at han er stolt av hvordan laget kjempet og fremsto, men måtte erkjenne hvordan gjestenes aggressive press ble for mye for rødbuksene.

Etter hvilen gikk det bare tre minutter før Steffen Lie Skålevik sendte 08 i ledelsen. FFK ga på ingen måte opp, men forskjellen på Eliteserien og 2. divisjon ble spesielt synlig i avgjørende øyeblikk og i valg med ball.

I det 82. minutt ble det Lars-Jørgen Salvesens tur til å overliste Håvard Jenssen i FFK-buret, etter at FFK ga bort ballinnehavet ved upresis balltrilling bakover i banen. En serie dårlige valg fulgte, før 08 og Salvesen vant ballen høyt og satte spikeren i kista.

Kampen endte 0-2.

