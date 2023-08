Høyre vil gjøre Fredrikstad til en nei-kommune

Høyre hadde sin valgkampåpning i Fredrikstad på lørdag, og det var en stor samling av Høyres valgkampmedarbeidere på plass i sentrum, for å høre på Arne Sekkelsten og Thor Hals. Det var vel ikke så mange flere tilhørere enn valgkampmedarbeiderne, men må innrømme at jeg prøvde å få med meg det som ble sagt.

Det var vel ikke så mange overraskelsene som kom frem der, annet enn at Høyre gjør som de har gjort ved de siste valgene: Legger retorikken sin svært nært opptil Arbeiderpartiet, så det høres ut som det ikke er forskjell mellom de to partiene på mange områder.

En ting jeg la spesielt godt merke til, var at Arne Sekkelsten påberopte seg at med ham som ordfører ville Fredrikstad kommune bli en ja-kommune. Det er nok for at «ja» høres mye mer positivt ut enn «nei». Det hjelper jo ikke når det som er pakket inn i et «ja», fortsatt vil gi negative konsekvenser for innbyggerne, kommunen og de kommunale tjenestene.

[ Regnbueflaggene er heist og Fredrikstad Pride er i gang ]

Når Høyre går til valg på å si ja til å kutte lønnsbudsjettene i Fredrikstad kommune med 300 millioner kroner, ja til at kommunen kun skal drive med lovpålagte oppgaver, ja til å selge ut kommunale verdier og selskaper, ja til å få på plass private aktører i helsesektoren, ja til å konkurranseutsette og privatisere kommunale tjenester, ja til å kvitte seg med kommunens næringsfond, ja til Arena Fredrikstad hvis det ikke blir dyrere enn 300 millioner kroner (som i prinsippet er et nei til prosjektet), ja til gratis fergedrift, under forutsetning av at det er Østfold kollektivtrafikk som overtar ansvaret for fergene, og ja til mindre satsing for frivilligheten. Da blir det lite futt i ja-kommunen til Sekkelsten og hans prøveprosjekt.

Så håpet til Høyre er nok at det å sette ordet «ja» foran alt de skal gå til valg på, og det de ønsker å gjennomføre, vil overbevise velgerne om at det de ønsker å gjøre med kommunen vår er positivt.

Jeg ser tvert imot ikke noe positivt med det som Høyre ønsker for byen og kommunen vår, og jeg ser de samme løsningene nå som de prøvde seg på sist de hadde makten i byen. Den gang, 2007-2011, var Høyre, i samarbeid med Frp, en katastrofe for kommunen, og prosjektet krasjlandet. Den gang respekterte de heller ikke kommunens tillitsvalgte, de respekterte ikke spillereglene i arbeidslivet, og de gav blaffen i Hovedavtalen.

[ Debatt: Alt vi gjør skal ha som mål å redusere forskjeller ]

Jeg må innrømme at det koser meg, når Høyre må trekke tilbake påstander om at det ikke er forskjell på lønn og pensjon i privatiserte helseinstitusjoner, kontra de som jobber i kommunen. Så når Høyre ønsker å privatisere og konkurranseutsette kommunale tjenester, så vil de berørte ansatte ha utsikter til 9-10 prosent dårligere lønn og pensjon enn de som jobber i kommunen. Er det å ta vare på byens innbyggere og de som jobber her?

Høyre og de andre borgerlige partiene i Fredrikstad har ingen tillit til kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold. Så skulle de vinne valget etter den 11. september, er det første de må starte opp med å kvitte seg med henne, for de kan jo ikke samarbeide med en de ikke har tillit til, eller? Og hva vil en slik prosess koste innbyggerne i Fredrikstad? Billig blir det neppe.

Jeg håper at velgerne i Fredrikstad setter seg inn i alle partienes program, og ikke stemmer på Høyre fordi det går en Erna Solberg-vind over landet, men stemmer med hjertet og stemmer for det de tror vil være det beste for vår kommune. Når en har satt seg inn i programmene, og da velger å stemme Høyre, Frp, Industripartiet, Norgesdemokratene, MDG, eller noen av de rødgrønne partiene, ja det står det respekt av. For en skal ikke ta lett på det å velge parti. Og velger en feil, kan det gi store endringer og konsekvenser.

Selv er jeg overbevist om at fortsatt rødgrønn styring av kommunen vår er den rette medisinen. Godt valg, alle sammen! Og husk å bruke stemmeretten, det er det viktigste for demokratiet.

[ Debatt: Tiden for klimafornektelse er forbi ]