Alt vi gjør lokalt skal ha som mål å redusere forskjeller i makt, inntekt, rikdom, muligheter og frihet. Klasseskiller, kjønnsforskjeller og geografiske forskjeller må bekjempes med politiske løsninger. Vi vil ha en kommune som sikrer alle et godt liv.

Høyre mener at det er på tide med et politisk skifte i Fredrikstad. De skriver «Muligheter for alle. Vi opplever at privatøkonomien presses av rekordhøye skatter og avgifter, Høyre vil sørge for at sosial bakgrunn og økonomi ikke skal begrense mulighetene dine». Men hvordan? Det sier de lite om.

Rødt vil skattlegge de aller rikeste mer for å sikre bedre velferd for alle. Høyre ga milliarder i skattekutt til de aller rikeste når de satt i regjering og kuttet kraftig i velferdstjenestene i alle ledd.

Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Høyre sier ja til profitt i velferden og de vil privatisere mer av den kommunale drifta.

Rødt vil ha kommunale barnehager, med ideelle som et supplement. Høyre vil privatisere. Rødt vil styrke fellesskolen, mens Høyre ønsker private skoler velkommen. Sist, en privat kristen skole. Pengene følger elevene, det vil si mindre midler til fellesskolen.

Tilrettelegging av private aktører i offentlig sektor sørger ikke bare for at eventuell avkastning går til private hender istedenfor tilbake til fellesskapet, men også at kun de som har råd til å betale for sine tjenester får flere muligheter. Resten må nøye seg med tjenester fra en kraftig redusert offentlig sektor. Barnehager og skoler driftes av offentlige midler. Det sies at de private aktørene sikrer mangfold, men hva er det som skjer? Små ideelle barnehager har blitt kjøpt opp av store kommersielle selskaper, jamfør tall fra Utdanningsdirektoratet. Kommersielle barnehager har også flere barn per ansatt, færre fagarbeidere og flere assistenter med lavere lønn enn kommunale og ideelle.

Laila-Brith Josefsen, listekandidat for Rødt Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Helse og levealder henger sammen med klasseforskjeller. Rødt vil ha et solidarisk, offentlig helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle. Høyre framhever valgfrihet for den enkelte. Og hvem er så denne valgfriheten for? For Rødt er det viktig å sikre ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår, med tariffavtale og en god pensjonsordning. Dette bidrar til å heve kvaliteten. Høyre vil redusere lønnskostnadene i kommunen med 300 mill. Rødt vil redusere administrasjonen, men tjenestene våre har behov for bedre grunnbemanning for å heve kvaliteten og redusere sykefraværet.

Rødt har ingen tro på at konkurranseutsetting og privatisering på sikt gir kommunen mindre utgifter. Det offentlige har betydelige styringskostnader ved bruk av private aktører. Velferdstjenesteutvalgets rapport konkluderte med: “Etter utvalgets vurdering kan dette tilsi at samlede kostnader ikke blir redusert, men i verste fall øker, ved bruk av private leverandører”.

Administrasjonens kostnader øker ved anbudsrunder og et omfattende kontrollregime. Hvilken innsparing ser Høyre her? For Rødt er likeverdige tilbud det viktigste, et mangfold av tilbud i offentlig regi, som møter ulike behov og som ikke er avhengig av lommeboka til den enkelte. Våre skattepenger skal gå til utdanning og velferd – ikke til kommersielle eiere som har blitt så rike at de ikke lenger har råd til å bo i Norge! Rødt er for at fellesskapet skal sikre at alle får likeverdige muligheter.

