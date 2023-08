Regnbueflaggene er heist og Fredrikstad Pride er i gang

Han heiste mandag morgen regnbueflaggene ved rådhuset sammen med Pride-leder Hege Hansen, og erklærte Fredrikstads egen Pride-uke for åpnet.

– For oss politikere symboliserer kommunens flagging at Fredrikstad er en åpen og inkluderende by med plass til alle. Jeg håper at mange stiller opp på de ulike Pride-arrangementene denne uka og at toget blir fullt. Det er viktig for Fredrikstad, sier varaordfører Atle Ottesen (Ap) til Dagsavisen Demokraten.

[ Ash Olsen: – Jeg vil ut av Norge i alle fall ]

Gjennom uka er det lagt opp til flere sosiale møteplasser samt regnbuetema og -underholdning i ulike kulturelle rom. Den store paradedagen er lørdag.

– Åpne dører og åpne mennesker

Fredrikstad Pride har kirken, Fredrikstad Fotballklubb og Hotell Fredrikstad i ryggen i en uke som først og fremst skal handle om inkludering og feiring. I kirken blir det regnbuemesse mandag kveld.

– Regnbuemesse er en gudstjeneste med fokus på mangfold og alle menneskers grunnleggende verdi. Vi skal pynte kirken med masse farger og løfte fram friheten til å være seg selv. Forhåpentligvis kommer mange forskjellige mennesker, sier prest Kristin Simons Helgen, og utdyper:

Prest Kristin Simons Helgen ønsker velkommen til domkirken under Fredrikstad Pride. (Martin Næss Kristiansen)

– Kirken kan være skremmende for noen mens man er i prosessen for å bli trygg i det å være skeiv, fordi man ikke alltid vet hva man møter. På regnbuetreff i kirken møter man åpne dører og åpne mennesker, sier presten.

[ Pride og kirken hånd i hånd: – En av kirkens hovedoppgaver ]

– Det viktigste vi kan gjøre

Pride og regnbuen vil være synlig på alt fra bibliotek, litteraturhus og kino til byferge og utesteder gjennom uka. Og på flaggstengene ved rådhuset.

– Vi skal være stolte av det mangfoldet vi har i byen vår og den retten folk har til å elske den de elsker. Vi ser i land rundt oss hvordan rettigheter blir tatt fra mennesker, og skal sørge for at det aldri skjer i Norge. Det gjør vi ved å vise solidaritet og stille opp for hverandre. Det er det viktigste vi kan gjøre, mener varaordfører Atle Ottesen.

[ Forhåndsstemme? Få oversikt over hvor og når ]

---

Programmet for Fredrikstad Pride

Lokal Pride-uke 14–20. august.

Mandag 09.00: Flaggheising.

Mandag 18.00: Regnbuemesse i Fredrikstad domkirke.

Tirsdag 16.00: Ungdomsarrangement/sosial kveld på møtestedet BraNok.

Onsdag 18.00: Pride Art åpner utstillingen «Kampen fortsetter» på kinoen.

Onsdag 20.30: Utekino med visning av «Fucking Åmål» på Tæps.

Torsdag 12.00: Paroleverksted med grilling på møtestedet BraNok.

Torsdag 19.00: Pride på Biblioteket.

Torsdag 19.00: Pride-quiz på Tæps.

Fredag 10.30: Pride på byferga, Gressvik-Gamlebyen – bokprat med Litteraturhuset.

Lørdag 12.00: Regnbuekafé i domkirkekjelleren. Gratis påfyll av energi før paraden.

Lørdag 12.00: Ung på Pride på Litteraturhuset – parade-vorspiel og gratiskonsert med Vidar Villa.

Lørdag 14.00: Oppmøte til paraden i Lykkebergparken. Etter paraden fra rådhuset til Dampskipsbrygga åpner Hotell Fredrikstad dørene, hvor det er lukket fest fra klokka 19.00 (billetter selges av Fredrikstad Kino) og fri aldersgrense til klokka 23.00. På scenen skal blant andre DJ Vera, Henrik, DJ Samsam og Gloria & Gentz.

Søndag 15.00: FFK-Kristiansund.

---