Trygg omsorg, tilgjengelighet og kompetanse for fremtiden

Vårt mål er at Fredrikstad kommune skal tilby gode tjenester som er tilgjengelige der folk bor, uavhengig av alder eller helse. Vi tror sterkt på viktigheten av offentlig drift av helse- og omsorgstjenester, som vil sikre alle våre innbyggere trygge tjenester. Vi ønsker å bryte ned unødvendige barrierer og sørge for at alle får den omsorgen og støtten de fortjener.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne, både fysisk og psykisk, skal ha mulighet til å leve et fullverdig liv i egen bolig i sitt nærmiljø, og få tilrettelagt dagtilbud eller arbeid. Vi vil jobbe for at det blir tilstrekkelig med omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og at disse ligger i lokalsamfunnene, både med og uten heldøgns omsorg.

Rune Solmyr er førstekandidat for Fredrikstad Senterparti ved kommunevalget i 2023. (Henry Wilhelm Solmyr)

Vi ønsker å legge til rette for at omsorgstrengende som ønsker å bo i eget hjem skal få trygg helseomsorg/hjelp og avlastningsplass ved behov. Det er avgjørende at vi har et godt og kompetent omsorgstilbud for pasienter ved livets slutt.

En god grunnbemanning i helsesektoren er viktig for å kunne yte gode tjenester til våre innbyggere. Derfor vil vi prioritere dette området høyt. For å oppnå dette, er det å øke andelen heltidsstillinger. Dette vil gi stabilitet og trygghet for de ansatte og bidra til å forbedre kontinuiteten i omsorgen som våre innbyggere mottar.

Det er viktig at det er riktig kompetanse på plass i helse- og omsorgstjenesten i Fredrikstad. Brukere av tjenesten fortjener den beste omsorgen, og for å oppnå dette må vi sikre at våre ansatte har den nødvendige kompetansen til å imøtekomme deres behov på en best mulig måte. Derfor må det tilrettelegges for at flere kan få muligheten til videreutdanning innen helse og omsorg. Vi tror på at læring og utvikling ikke skal stoppe opp, og derfor vil vi legge til rette for at dette kan gjennomføres mens de ansatte er i arbeid, slik at de kan tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter, som kan forbedre kvaliteten på tjenestene vi tilbyr.

Vi i Fredrikstad Senterparti ønsker å skape en fremtidig helsesektor som er robust, omsorgsfull og tilgjengelig for alle som trenger den der de bor. Gjennom økt satsing på heltidsstillinger, riktig kompetanse og tilrettelegging for utdanning, vil vi bygge en sterkere helsesektor som er rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Fredrikstad Senterparti vil kjempe for en rettferdig, tilgjengelig og verdig helse- og omsorgstjeneste for alle. Sammen kan vi skape et Fredrikstad hvor alle innbyggere kan føle seg trygge på at de vil få den omsorgen og støtten de trenger, når de trenger den.

