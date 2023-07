Staten og kommunene kan gjøre mer for vanlige folk!

For hva har egentlig velgerne fått igjen for den store oppslutningen de ga Ap og Sp i stortingsvalget og i forrige lokalvalg, bortsett fra dyrere mat, drivstoff, skyhøye strømregninger, mer og dyrere bompenger, høyere eiendomsskatt og en sterkt voksende inflasjon med påfølgende skyhøy rente? Det var jo vanlige folks tur.

De rødgrønne kjører nå sin valgkampanje med LO-penger, og forteller om hva de skal gjøre – nok en gang! Nå er det ikke vanlige folk, men parolen er endret til at det er arbeidernes tur står det i mange LO-annonser som popper opp på sosiale medier.

Noen ba meg dokumentere at Aps valgkamp og annonser ble betalt av LO. Det har jeg ingen dokumentasjon på annet enn at det skrives i mediene at de rødgrønne partiene har mottatt nærmere tretti millioner kroner fra LO til å bedrive valgkamp.

Sittende regjering påfører innbyggerne store skader. Men også det lokale Ap har satt vanlige folk til side. Det snakkes om fattigdom og det snakkes om fellesskap, men hva er det egentlig som utvikler seg i vår kommune? Katastrofal økning i antall vold og trusler i barneskolene og ungdomsskolene, flere og flere eldre venter hjemme på sykehjemsplass, eiendomsskatten har økt vesentlig og det kommer en bomring som vil koste husstandene dyrt de neste 15 årene.

Fredrikstad FrP kan fortsette å se på utviklingen, bli nedstemt, eller velgerne kan gi oss tilstrekkelig antall stemmer som medfører at vi får innflytelse nok til å redusere belastningene.

FrP vil redusere eiendomsskatten og vi vil stanse bypakka slik at vi kan unngå bomring. Sentralt vil FrP halvere matmomsen, redusere drivstoffavgiftene og vi vil at regjeringen innfører makspris på strøm. En reduksjon i avgiftene på strøm, drivstoff og mat reduserer inflasjonen vesentlig, og Norges Bank hadde muligens ikke økt renten i samme takt som de har gjort.

Sittende regjering og sittende rødgrønt flertall i Fredrikstad har vist at de ikke har fokus på innbyggerne som i dag sliter unødvendig i en av verdens rikeste land. De lar eldre vente hjemme etter at de har fått vedtak om sykehjemsplass, de nedlegger sykehjem, de tenker å nedlegge skoler og de har ingen følelser for merkostnaden bomringen vil medføre eller økt eiendomsskatt.

Det er ingen logisk rettferdig forklaring på at situasjonen har kommet dit den er i dag. Norge, og kommunen, har midler nok til å gi barn- og unge en trygg oppvekst, eldre en god omsorg og familier trenger ikke å bli flådd av den søkkrike staten eller av kommunen. Det er, sånn jeg ser det, stat og kommune som i størst grad bidrar til at vanlige folk må søke hjelp i hverdagen – «av skatter blir vi tynget ned».

Tenk at det er mer enn hundre tusen som får hjelp til mat i hverdagen i lille Norge. Vi som er så opptatt av å hjelpe ut i verden.

Jeg tror ikke noen kan være enig i alt et parti skriver i sine program. Det er allikevel sånn at noen partier har flere representanter enn andre som kjenner hverdagsgrusen under beina. FrP er et parti som ønsker å redusere skatter- og avgifter, gi innbyggere valgfrihet og vi tenker innbyggernes beste i alle politiske saker vi behandler.

De partiene som i alle sammenhenger snakker om fellesskapet glemmer at alle innbyggere er forskjellige. Alle passer ikke inn i den rødgrønne ideologiske likhetstankegangen. FrP ønsker at innbyggerne kan gjøre forskjellige valg og derfor er frihet og valgfrihet viktigere enn noensinne i tillegg til at skatter og avgifter må reduseres, ikke økes.

Er du mest enig med FrP må du stemme på FrP i valget. Nærmere femti prosent stemmer ikke i lokalvalget- vi er tilfredse dersom de gir en stemme til oss i FrP i tillegg til de som fra før har bestemt seg for å stemme.

Godt valg!

