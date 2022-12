Hva er en ren og frisk Oslofjord?

Av: Erik Skauen og Gunhild Vigdisdatter, Miljøpartiet De Grønne, Fredrikstad

MDG Fredrikstad vil ha en ren og frisk Oslofjord. Med god vannkvalitet, for ålegressenger og torskebestander, og for bading og fritidsaktiviteter for fastboende og besøkende. Kan slike overordnede mål kombineres med mudring av farleden? Ja, mener vi i MDG. Men det må gjøres i riktig omfang, med gode metoder og bruk av deponi på land.

I 2021 kom rapporten «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» hvor regjeringen viser til mål og planer om å endre de økologiske, biologiske og kjemiske livsbetingelsene i Oslofjorden til tilstand god eller bedre. Enkelt forklart, planen forteller hva som må til for at Oslofjorden skal bli frisk igjen.

Vedlikeholdsmudring sikrer at skipene kommer helt fram til bedriftene i Borg havn uten at mudderet virvles opp av skipspropellene.

Et par år tidligere, i 2018, godkjente Miljødirektoratet en rammetillatelse for Norgeshistoriens største mudringsprosjekt. Farleden inn til Borg havn skal mudres, for å sikre trygg led, arbeidsplasser og med sikte på å ivareta miljøet. I sedimentene, altså slammet, som skal mudres er det kvikksølv fra blant andre Borregaards drift gjennom årtier. Rammetillatelsen er gitt på at beste tilgjengelige teknologi skal benyttes under mudringen og i håndtering av slammet. Allikevel er det i rammetillatelsen gitt klarsignal for å dumpe store deler av massene tilbake i fjorden. Under prøvemudring denne høsten ble det brukt gravemaskin med åpen skuffe. Samme utstyr og metode ble brukt for å hente opp mudder med høye nivåer av kvikksølv som for mudder med lavere nivåer av kvikksølv.

Gunhild Vigdisdatter og Erik Skauen, MDG Fredrikstad. (Privat)

Hvor er logikken i dette? Ny kunnskap og nye mål for en frisk Oslofjord blir ikke hensyntatt når Norgeshistoriens største mudringsprosjekt skal gjennomføres.

[ Ekspert: – Det som gjøres her, vil utradere alt av mikrobiologisk liv ]

MDG Fredrikstad mener at betingelsene i rammetillatelsen må endres. Både fordi det er satt tydelige nasjonale mål for en ren Oslofjord, og fordi vi nå vet mer om tilstanden og påvirkninger på Oslofjorden.

Videre finnes det andre metoder som egner seg til miljømudring, landdeponi og slambehandling som gjør det helt unødvendig å behandle fjorden som en dumpingplass for slam og miljøgifter.

MDG ønsker:

Kun vedlikeholdsmudring, ikke en gigantisk utvidelse av farleden. Det skal benyttes best mulig teknologi ved opptak av muddermasser. Dvs. ikke gravemaskin hvor en stor del av slammet virvles opp og tilslammer kysten vår. At det kun benyttes landdeponi, ikke at mer eller mindre giftig mudder dumpes litt lenger ut mot Hvaler, i det som kalles sjødeponi.

Hvorfor ønsker vi det?

Vedlikeholdsmudring sikrer at skipene kommer helt fram til bedriftene i Borg havn uten at mudderet virvles opp av skipspropellene.

Om mudringen ikke gjøres med best mulig teknologi, og mudderet dumpes i sjøen, er det stor fare for tilslamming av sjøområder, noe som er negativt for badestrender, sjøplanter, mikroorganismer og alt dyreliv i og ved Oslofjorden. Og vi vil med stor sannsynlighet få en økning av kvikksølv i sjøområdene våre de nærmeste 10 til 30 åra, noe som har negativ påvirkning på naturen, menneskene og næringsutvikling som fiske, annen marin næring og besøksnæringen. Det er dårlig for helsa og det er dårlig butikk.

Vi i MDG Fredrikstad skal gjøre så godt vi kan for at mudring av farleden blir gjort slik vi har beskrevet at vi ønsker i dette innlegget. Får vi mye innflytelse på bakgrunn av et godt valgresultat i kommunevalget i 2023 vil det være mulig å få til det. Dette er en sak som viser hvor viktig kommunevalget kan være. Denne saken handler ikke om rød eller blå, denne saken handler om grønn eller grå.

Hva betyr en ren og frisk Oslofjord for deg?

[ Statsbudsjettet 2023: 50 millioner til mudringen av Borg Havn ]

[ Debatt: Dropp bøtte og spade i mudringen av Hvalerskjærgården ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen