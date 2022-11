Statsbudsjettet 2023: 50 millioner til mudringen av Borg Havn

Saken oppdateres

Det var lenge usikkert om mudringen av farleden inn til Borg Havn i Fredrikstad ville bli finansiert over statsbudsjettet for 2023, men i kveld fikk ordfører Siri Martinsen den gode nyheten hun har håpet på: 50 millioner kroner settes av til vedlikeholdsmudringen.

- Jeg er så glad, jeg står og hopper av glede, sier hun til Dagsavisen Demokraten.

Ut på anbud

Dermed kan prosjektet, som er Norges største mudringsprosjekt noen sinne, fortsette uten stans i planene.

- Det som skjer nå, er at vi da i 2023 kan gå ut i anbudsrunder. Under prøvemudringen var det flere delegasjoner med utenlandske aktører her og observerte, som kan bidra med sin ekspertise, sier Martinsen.

Prøvemudringsprosjektet har vært omstridt, blant annet fordi det under prøvemudringen ikke ble brukt såkalt BAT, eller beste tilgjengelige teknologi.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om prosjektet

Kystverket gjennomfører i november 2022 en prøvemudring i tiltaksområdet med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området

Hensikten er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet

Tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet

Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde

Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter

Det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass

Kilde: Kystverket

---