Dråpekonsert, en opplevelse for livets minnebok!

Av: Cecilie Agnalt, komitéleder kultur, Viken fylkeskommune

Hvert år arrangeres Dråpekonserten i Østfold, med artister som tidligere har vært på turné i fengsler og rusinstitusjoner for Kulturdråpen.

Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr et kontinuerlig kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i fengsler og i ettervern i Akershus, Buskerud og Østfold. Kulturdråpen tilbyr 6–8 kulturaktiviteter per år med variert innhold, for eksempel konserter, teaterkurs, filmkurs og diverse foredrag.

Vi vet at kunst og kultur er viktig for vår evne til å føle mestring, samhold og glede. Under dråpekonserten får vi bekrefta at kunst og kultur fyller behov og er reparerende på en måte som ikke kan sammenlignes med noe annet.

Kulturdråpen er en av de viktigste satsingene vi har. Denne ordningen koster så lite, men er desto viktigere for de som kan få dette tilbudet. Kulturdråpen bidrar til at vi kan forstå hverandre bedre som mennesker.

På torsdag var Østre Fredrikstad kirke fylt opp med publikum som fikk oppleve en helt unik konsertopplevelse. Årets dråpekonsert 2022, et resultat av kulturdråpens arbeid. På programmet sto Valkyrien Allstars, Barokksolistene, Baksaas & Høyer, Son of Light med DJ FMC og Phoenix koret for å nevne noen.

Når vi fikk møte gutta på scenen som grep mikrofonen og fremførte egne tekster på sin helt unike måte innimellom innslagene … akkurat da tror jeg alle kirkens hjerter slo sakte i takt med selve livsnerven. Det er noe tidløst med språket. Alle tider finner allikevel sin samtid.

[ – Jeg kan love deg at natta blir lang når du er hjemløs ]

På årets dråpekonsert kom dette til fulle uttrykk i historier, språk og møte med ulike kulturer. Det river og røsker i alle berørte følelser når tekster fremføres uten sensur. Kanskje er det nettopp derfor det blir så bra, kanskje er det derfor dråpekonserten stiller i helt egen klasse. Dråpekonserten byr på ekte levd liv og kunst i skjønn forening.

Goethe har sagt: Minst en gang om dagen bør vi høre en liten sang, lese et godt dikt, se et vakkert bilde – og om mulig – si et par fornuftige ord.

Minst en gang i året bør vi gå på dråpekonsert – slik at vi husker på hvor viktig det er å dele våre opplevelser – og slik at vi får styrke til å traske videre – og slik at vi ikke mister troen på at det finnes en bedre verden der fremme.

Det må også takkes. Takk til dere alle som gjør dråpekonserten mulig. En spesiell takk til Monica Leander som initiativtaker, alle utøverne, Phoenix House Haga stiftelsen og alle dere som gjør dråpekonserten mulig.

Jeg har allerede starta nedtelling til neste års dråpekonsert. Håper vi er mange som fyller kirken også neste år.

[ Fortvilte foreldre sender SMS om natten ]

[ Søppelet flyter på den ubebodde plassen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen