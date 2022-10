Fortvilte foreldre sender SMS om natten

– Det går raskt mot jul. I år kommer det til å bli prekært for mange barnefamilier som ikke får økonomien til å gå rundt. Jeg er overbevist om at antallet henvendelser kommer til å bli tredoblet, sier Borge.

Hjerteskjærende

Liza Borge i Trøgstad leder ‘Hjelp oss i hjelpe – Østfold’, sammen med sju andre samfunnsengasjerte damer rundt i fylket.

For åtte år siden flyttet Borge til Indre Østfold, 14 dager senere startet engasjementet for medmennesker i vanskelige situasjoner. De siste tre årene har hun ledet Østfoldavdelingen, av det som i sin tid ble til på grunn av en Facebook-status i Oslo, ‘Hjelp oss å hjelpe’.

– Jeg er nok som mange andre. I utgangspunktet tror man kan hende det ikke er så ille. Men da jeg begynte å lese forespørslene som kom inn, gjorde det vondt. Det smerter når en mor forteller at det ikke finnes penger til å lage matpakker før barna skal på skolen, sier firebarnsmoren Liza Borge.

Mange er fortvilte og ser det som siste mulighet å be organisasjonen om hjelp. Foreldre sender ofte meldinger midt på natten. (Skjerdump)

Utfordrer politikerne

Organisasjonen ‘Hjelp oss å hjelpe – Østfold’ drives hundre prosent av frivillig innsats fra nevnte åtte personer i fylket. Det betyr at hver enkelt dekker egne kostnader til mobiltelefon, og ikke minst transportkostnader mellom givere og hjelpetrengende.

– Det er godt å kunne bidra. Men det gjør også vondt når man kommer tett på mange skjebner. Familier som ikke råd til mat eller klær til barna. Jo, det kan til tider ta fra meg nattesøvnen, medgir Liza Borge, som bruker mye av døgnet til frivillig arbeid.

– Min betaling er gode klemmer og gledestårer. Derfor er det verdt innsatsen.

Mange opplever det som tabubelagt å be om hjelp. Det er ikke flaut. Neste gang kan det være deg eller meg.

Pågangen har økt enormt, forteller hun.

– I løpet av tre dager denne uka har vi fått 55 henvendelser. Vi hører faktisk at personer som har vært i kontakt med NAV blir henvist til oss. Man har rett til nødhjelp innen 24 timer. Jeg forstår at det kan være vanskelig å innfri til enhver tid. Men det gjør meg forbannet.

Nå håper Liza Borge lokal- og fylkespolitikere tar en oppfordring:

– Ta kontakt med oss, så skal vi stille opp i møte med politikerne. For min del kan ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, ringe meg nå. Tar politikerne i Østfold utfordringen, skal de få høre hvor ille det er. Det er mange barnefamilier som sliter enormt. Jeg tror ikke politikerne ser alvoret i situasjonen. Kommunene må rett og slett bidra mer.

– Ikke flaut å be om hjelp

Mange av ropene om hjelp kommer i løpet av natten. Via SMS.

– Nattesøvnen blir ødelagt når mamma eller pappa ligger våken og bekymrer seg for hva de skal sende med barna på skolen. Noen forteller at de setter på alarm klokka 02:00 slik at de får vasket og tørket barnets eneste bukse til påfølgende skoledag.

Liza Borge stopper opp i noen sekunder:

– I dag regner det, og det er skoleklasser som skal på tur. Jeg vet det er mødre som gir beskjed til skolen at barnet er syk fordi de ikke har råd til å kjøpe regndress og gummistøvler. Det er faktisk realiteten for noen.

Under intervjuet kommer det ofte varsler på Liza Borges mobiltelefon.

– Mange opplever det som tabubelagt å be om hjelp. Det er ikke flaut. De skal heller være stolte som tar grep om familiens situasjon. Vi har taushetsplikt og er klare til å stille opp. Med skyhøye strømpriser, drivstoffkostnader og matvarepriser som skyter i været, er det mange som tidligere balanserte økonomien på en knivsegg som nå må be om hjelp. Neste gang kan det være deg eller meg.

Det er hovedsakelig barnefamilier som får hjelp.

– Vi her for alle, men prioriterer barnefamiliene. Selv om både pensjonister og rusmisbrukere også har fått hjelp. Vi betaler aldri en strømregning, men bidrar med mat, klær og hygieneartikler – kort sagt det mest nødvendige en familie trenger i hverdagen, forklarer Borge.

Liza Borge kjøper det mest nødvendige av mat og hygieneartikler før utkjøring til familier som trenger hjelp. (Tomm Pentz Pedersen)

Forventer tredobling

Historiene i møte med familier som ikke har råd til mat på bordet gjør inntrykk. Liza Borge forteller at det river i hennes mammahjerte når hun kommer hjem til en barnefamilie og ser gleden i barneøyne over å få en liten eske med pastiller, og seksåringen som jubler over pølsemiddag. Moren som må takke nei til barnebursdager fordi hun ikke har femtilappen å sende med.

Eller vekttapet til mammaen som organisasjonen hadde jevnlig kontakt med. Til slutt fikk de greie på årsaken. Det var ikke nok mat til hele familien, hun nøyde seg med å spise brødskorpene som lå igjen etter barnas måltid.

– Jeg gruer meg ikke til årets jul, men det kommer til å smelle mer enn noen gang. En tredobling av henvendelser, i forhold til tidligere, blir det garantert. Vi ser pågangen allerede, som vi så i sommer. Vanligvis holder vi stengt i juli måned, i år ble vi nødt til å sette i gang apparatet vårt.

‘Hjelp oss å hjelpe – Østfold’ har satt 1. desember som frist for å søke om bistand til jul.

– Med alle som trenger hjelp til jul har vi ikke mulighet til å kjøpe og distribuere matvarer. Familiene får julestrømpe, julegaver og gavekort for bruk i en dagligvarebutikk, avslutter Liza Borge, og legger til:

– Får vi en melding 23. desember om at en familie sitter uten mat på bordet, og det ikke er en gave til barna, snur vi oss rundt. Jeg har dukket ned i egen fryseboks på lille julaften og reist ut tidligere år også. Jeg er ikke rik, men ofrer gjerne litt. Denne kampen skal jeg kjempe til jeg ikke klarer mer.

Privatpersoner, næringsliv og foreninger bidrar med midler til ‘Hjelp oss å hjelpe’. Nylig overrakte motorsykkelklubben ‘Just Girls MC Askim’ en sjekk på over 12.000 kroner. (Privat)

---

Hjelp oss å hjelpe Norge

Non-profit frivillighet for narkomane, hjemløse, enslige, familier, studenter, eldre og alle andre som trenger det i Norges land.

Hjelp oss å hjelpe ble til på grunn av en enkel Facebook-status. Det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress og flere startet opp rundt om i landet. Det er nå flere avdelinger og mange kontaktpersoner rundt om i landet. Det satses på gjenbruk for å spare miljøet, samtidig som man hjelper mennesker med behov for det organisasjonen kan bidra med.

Kilde: Hjelp oss å hjelpe

---