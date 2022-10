Utelivet for unge mennesker er viktig

Simon Appelberg Laabak, bystyrerepresentant, Fredrikstad Arbeiderparti (Privat)

Dragen pub var det første stedet mange av vennene mine og jeg dro ut på etter vi fylte 18. Vi har mange gode minner derfra, og det har vært fint at det har vært et tilbud. Nå sier unge at det er dumt at de kanskje ikke skal drive lenger. Det er vi enige i.

Lokalet skal rives og de som driver må forsøke å finne et nytt sted å holde til i, og det håper vi de klarer. Hvis ikke er det et tap for byens uteliv. Det kan være vanskelig å drive utesteder som er innrettet mot unge voksne, særlig for de som er 18, 19 år gamle. Man har ikke veldig mye penger å spytte ut på byen. Derfor har vi heller ikke mange tilbud. Vi hadde gamle Tiger Tiger, som ble til LIV – som til slutt måtte kaste inn håndkleet.

Noen vil nok påstå at man ikke burde oppfordre 18-åringer til å dra ut på byen og drikke seg fulle, og det gjør vi jo heller ikke. Men det skal heller ikke være noe galt i å dra ut på byen og være sosial og ta noen øl med vennene sine.

Og hva egentlig alternativet? Jo, stort sett hjemmefester uten voksne som passer på. Det dreier seg egentlig bare om å skape trygge og gode møteplasser for unge, også utenom fritidsklubbene og bibliotekene for eksempel. Da er det faktisk bedre at man kan være på byen med voksne rundt som passer på og kan hjelpe til hvis det oppstår situasjoner. God drikkekultur handler om å vite når det er nok, og når man skal gi seg. Det er ikke alltid man har full kontroll på hvis man er på en hjemme alenefest.

Vi har ikke mulighet til å opprette en kommunal pub for unge selv om noen av oss innimellom skulle ønske det var så enkelt. Men vi kan strekke ut en hånd til næringslivet og oppfordre private aktører til å få på plass et tilbud. Hadde det for eksempel vært en mulighet at noen av byens aktører pratet sammen om å rullere på å ha 18-års kvelder, hvor man ikke serverer sprit, og kanskje setter ned prisene litt? Vi har ikke noen klare løsninger her, men ønsker å sende et signal til næringslivet om at utelivet for unge mennesker er viktig, og at vi skulle ønske at de hadde flere muligheter.

Vi håper at vi kan få en større diskusjon om temaet!

