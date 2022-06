Dragen er en institusjon

Av: Joachim Agerup Løkkevik, forfatter, tidligere masterstudent i kultur- og samfunnspsykologi og elev Daghøyskolen i Fredrikstad.

Fredrikstad kommune går snart tom for ungdomsklubber, og ansatte på Dragen har nevnt at om Dragen skal gjenoppstå, burde det være som et ungdomstilbud. Problemet er bare at Dragen kan allerede ansees som et «ungdomstilbud», da alle som har lyst på «fjortis-shots», karaoke, og et mangfoldig sted, hvor også mangfoldet av den voksne befolkningen befinner seg, både dagtid og nattetid, flokker seg. Vil Fredrikstad kommune kvitte seg med det eneste «storby-utestedet» denne lille verdensby har å tilby?

Noen ganger tar Fredrikstad kommune kraftig feil, blant annet når de ikke klarer å finne et egnet lokale til en av de mest populære pubene i byen, i hvert fall om en har lyst på mangfoldet i alle aldre, befolkningen blir rett og slett representert på Dragen, som et «mini-Fredrikstad».

Det er som om fordommene til dem som sitter og styrer i denne byen, ikke vil ha et sted for dem som ikke har så mye, eller som trenger et sted for å møte likesinnede.

Kommer Fredrikstad kommune, eller byens gårdeiere, til å finne et like flott sted som Dragen har nå, hvor man kan sitte i stekende sol på den beste tiden av døgnet, eller stå under parasoller når det regner?

Noen ganger må man se seg selv i øynene og tenke, hva om jeg var en av dem? Ingen vet når de havner der selv, det kan skje først som sist.

