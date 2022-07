Kostervals i fellesskapet

. (...)

Den ytterste nordspissen av nordre Koster er et usedvanlig vakkert og godt ivaretatt naturreservat. Helt nede i strandkanten midt i reservatet ligger det også en liten perle av en teltplass. Der har østfoldinger og andre i mange år hatt sitt klasseløse og fargerike ferieparadis.

På familiecampingen på Nordkoster er det dønn umulig å se materiell forskjell på folk. Alle bor i enkle telt og nesten alt ekstrautstyr og «møbler» på utsiden av teltduken er hjemmesnekrede, finurlige bord og stoler laget av lokal rekved. Det er ikke lov å sette opp digre prangende campingvogner eller såkalte kombi-telt.

Teltfolket på Nordkoster ser også til forveksling ganske like ut. Det er umulig å vite om du prater med en rik bedriftseier, sykepleier, forsker eller en brannmann når du slår av en prat i kortbuksa. Det hviler noe Gerhardsensk over teltplassen på Nordkoster.

Riktignok er det satt opp noen få såkalte miljøstugor i utkanten av teltplassen. De har ett eneste rom på 20 kvadratmeter med køyesenger og tett tak (!) i regn og uvær. Solcellepanel-lys, oppvaskbenk, kjøleskap og miljøtoalett hører også med. Med all denne luksus kalles selvsagt telthusrekka litt foraktelig for Beverly Hills på folkemunne. Men de som leier dem er stort sett bare gamle Koster-teltere, så klasseskillet har heldigvis ikke blitt påfallende. «Kaksene» får være i fred.

Hit kommer norske og svenske familier i generasjoner år etter år på sommerferie. Vi kjenner hverandre igjen, hilser, byr på kaffe, slår av en prat og registrerer at de minste ungene har blitt større og gamlingene litt mer krokete øverst i ryggen siden sist.

Det kryr av unger og ungdom på teltplassen. De leker, spiller fotball og volleyball og holder det gående og bader på favorittstrendene til langt ut i sommernatta. Alle er med, og vennskap og sommerforelskelser skapes. Etter over 40 strake år på familiecampen på Nordkoster har vi til gode å oppleve slåssing, fyll eller bråk. Ingen vil ha det, og selvjustisen er stor. Til gjengjeld sitter latter og velvilje løst.

Det finnes ikke vanlig biltrafikk på Nordkoster. Noen av de fastboende har traktor eller moped med lasteplan, ellers er øya helt fri for motortrafikk langs landeveier og stier. Selv ganske små barn kan fritt valse omkring uten fare for å bli påkjørt.

Midt inne på øya finnes det heldigvis en liten, snål butikk som har det aller nødvendigste. Det betyr at øyfolket og alle sommergjestene slipper å ta ferja helt inn til Strømstad for å handle. Nordkoster kan også skilte med hele tre restauranter i sommersesongen. Den ene rarere enn den andre. Men mat og drikke er helt ok, og folk flest setter pris på en avveksling fra teltkjøkken og primus i ny og ne.

Det aller viktigste er ennå ikke nevnt: Alle strandperlene på Nordkoster! Av en eller annen merkelig grunn virker det som om det nesten alltid er pent vær på Nordkoster. I tillegg er hele øya krydret med små og store sandstrender. Du finner dem overalt, og det er alltid god plass. De som liker å stupe og dykke, har sine favoritt-svaberg. De lange varme sommerdagene med mangfoldig badeliv er nok utvilsomt Nordkosters aller største fortrinn.

Selve naturen på Nordkoster er også helt spesiell. Her finnes et vell av sjeldne planter og blomster. Å vandre gjennom blomsterengene i sensommerkveldene er virkelig bokstavelig talt en symfoni av dufter og farger. Også fuglelivet er helt unikt. Bare spør ornitologene! De fyker rundt med sine avanserte kikkerter og kommer begeistret tilbake til teltleiren og beretter om fugler vi andre knapt har hørt om.

Men vi får med oss at svarttrosten synger sine mest avanserte triller og gjøken galer aller ivrigst mot sky nettopp i ferien på Nordkoster.

