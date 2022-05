Prissjokk må gi pensjonshopp

Bjørn Eriksen, leder Pensjonistforbundet Østfold. (Privat)

Det at pensjonsoppgjøret for 2021 fikk en godkjent-karakter av oss etter at stortinget hadde sagt sitt, må ikke bli en hvilepute for kommende oppgjør.

Prisveksten i 2021 ble langt høyere enn forventet. Dermed har vi, til tross for et godt oppgjør, mindre penger igjen i lommeboka enn forventet. Vi er også vitne til en sterk prisøkning så langt i 2022. Matvarer, drivstoff og ikke mist strøm har gitt hver enkelte av oss ekstra utgifter.

Pensjonistforbundet Østfold mener at når arbeidstakernes organisasjoner varsler at det både er behov og rom for høye, men ansvarlige lønnskrav i år, må også pensjonene økes i tråd med både lønns- og prisutviklingen.

I tillegg til et godt generelt oppgjør for alle trygdede, må de som har det minste pensjonsnivå gis et ekstra kronebeløp.

Pensjonistforbundet Østfold reagerer sterkt på at regjeringspartiene sammen med Høyre danner flertall for å ikke kompensere pensjonen fullt ut for avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst i 2021.

Pensjonistforbundet Østfold stiller seg helt uforstående til at regjeringspartiene sammen med Høyre i Stortinget nå i mars ikke sørget for ekstra tillegg til de med lavest pensjon. Vi oppfordrer på det sterkeste at Regjeringen retter opp dette så snart som mulig!

