Gamlebyen lokalsamfunn er etablert – et nyttig virkemiddel for Fredrikstad kommune

Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg så dagens lys i mai, etter et vedtak i Fredrikstad kommune. Utvalget skal erstatte det tidligere Gamlebyutvalget, og skal samtidig være en del av kommunens nærdemokratimodell innenfor vollene. Rundt bordet sitter de tre foreningene for vern, handel og gårdeiere sammen med et flertall av beboere.

[ Gamlebyen-beboer Jarle Sundelin ønsker å installere hjemmelader til elbilen. Nei, sier Fredrikstad kommune (+) ]

Lokalsamfunnsutvalget for Gamlebyen har et virkelig potensial til å bli et forum for godt samarbeid. Mange kimer til konflikt kan løses her mens de ennå er små, og ikke minst bør utvalget kunne være et arnested for kreative ideer og tiltak som gjør Gamlebyen enda bedre. Dette krever selvsagt noe av deltakerne: En reell vilje til samarbeid.

Mange kimer til konflikt kan løses her mens de ennå er små. — Knut Thomas Hareide-Larsen, Foreningen Gamle Fredrikstad

Det krever også noe av Fredrikstad kommune: En reell vilje til å lytte til lokalsamfunnet i saker som angår alle.

Selvsagt finnes det særinteresser i Gamlebyen. Både med hensyn til vern, handel og bointeresser kan det oppstå ulike uenigheter om løsning på et samfunn som både er bomiljø og handelssted, og i tillegg byens viktigste kulturminne. Selvsagt skal kommunen være lydhør overfor hver enkelt interesse.

[ Nå ruller Gamlebyens svar på Orientexpressen ]

Skal det være et poeng i å opprette et lokalsamfunnsutvalg for Gamlebyen må imidlertid Fredrikstad kommune først og fremst lytte til utvalget i saker som angår alle. Bare den siste uken har vi flere eksempler på saker som burde diskuteres med et lokalsamfunnsutvalg:

Stengning av gater

Diskusjon om shared spaces i gatene

i gatene Sentrumsreglement

Felles høringsuttalelse om strategiplanen for Gamlebyen

Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg er helt nytt og krever tilpassing i en eksisterende hverdag. Jeg tror hele Gamlebyen er villig til å dra lasset og samarbeide. Håpet er at Fredrikstad kommune leder an med gode eksempler.

[ – Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+) ]