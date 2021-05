Kjære Glemmen videregående: Gratulerer og tusen takk

– Ensomhet, nederlag og utrygghet avler mistenksomhet, frykt og hat. Det eneste botemiddelet mot dette er tilhørighet, vennskap, trygghet og mestring. Da må vi starte med inkludering.

Ordene er ikke mine. De tilhører skolemiljøleder Espen ved Glemmen videregående skole. Han delte dem da jeg tidligere i år var så heldig å få møte elever og lærere ved skolen. Her fikk jeg lære hvordan skolen hver eneste dag jobber hardt og systematisk mot rasisme og diskriminering. Og for inkludering.

25. mai fikk Glemmen videregående skole Benjaminprisen for dette arbeidet.

Rasisme kommer i mange former, og det er vårt felles ansvar å bekjempe den. — Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen. Han var en 15 år gammel gutt med hele livet foran seg. Han ble drept utenfor blokka jeg bodde i, på Holmlia 26. januar i 2001. Han ble drept fordi han var mørk i huden.

I løpet av de 20 årene som har gått siden drapet på Benjamin, har vi dessverre fått altfor mange vonde påminnelser om at kampen mot rasisme er en vi aldri kan slutte å kjempe. Etter drapet på Benjamin ropte vi «Ingen nazister i våre gater». Allikevel kom både 22. juli og terrorangrepet i Bærum. Allikevel lever hverdagsrasismen i beste velgående.

Rasisme kommer i mange former, og det er vårt felles ansvar å bekjempe den. En av de viktigste måtene vi kan gjøre det på er å bekjempe utenforskap.

Jeg er imponert over måten Glemmen bruker nettopp denne inngangen i sitt arbeid. Ved skolen involveres elevene systematisk, for at elevene selv skal kunne bruke sine ressurser best og mest mulig. Da jeg møtte dem digitalt i vinter, fortalte flere elever om hvordan de i det daglige har tatt en rekke initiativer som alle har hatt det til felles at de har bidratt til inkludering. Det har handlet om alt fra bygging av skaterampe til å arrangere språkkurs. Som en elev på Glemmen sa på møtet vårt:

– Når jeg selv blir inkludert, vil jeg også inkludere andre, forteller han.

Så enkelt, og så vanskelig er det. Slik forebygges ensomhet og utrygghet. Slik unngår vi utenforskap. Slik bekjemper vi rasisme.

Tidligere i år vedtok vi at Viken fylkeskommune skal være rasismefri sone. For oss handler det om å ta ansvar og lede an i kampen for et fritt og rettferdig samfunn, der navnet ditt eller hudfargen din ikke bestemmer hvilke muligheter du har i livet. I dette arbeidet har Glemmen videregående allerede gått i front, og vist seg som et eksempel til etterfølgelse for oss alle.

Så kjære ledelse, ansatte og elever: Gratulerer så mye med en utrolig velfortjent pris. Og på vegne av oss alle: Tusen takk!

