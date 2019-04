Hvis vi får et år til med like dårlige landbruksvilkår som i fjor, er det krise, mener nestleder Ole-Kristian Bergerud i Østfold Bondelag.

– Fjoråret har kanskje bidratt til at enkelte er bedre forberedt nå?

– Noen bønder investerte i vanningsanlegg i fjor, og er på den måten bedre rustet til å takle tørke i år. Samtidig var situasjonen i fjor såpass ille at det ikke reddet avlingene.

– Hva skjer om vi får to dårlige sesonger på rad?

– Da tror jeg flere vil vurdere å slutte. Vi har fått noe økonomisk støtte gjennom avlingsskadeordningen og den ekstraordinære krisepakka, men mange tapte likevel mye.

– Det er ikke bare det økonomiske som tar på. Det er også noen som vil slutte fordi de ikke orker mer, når det går ut over dyra eller de må opp tre ganger hver natt for å flytte på vanningsutstyret. Det var en hard tørn i fjor, sier Bergerud.

Spenning

– Vi har en tørr værtype nå. Bøndene er spente før våronna på hvordan 2019 blir. Men våren er mulighetenes tid, vi får ta dagene som de kommer, mener bondelagsleder Send A. Uvaag.

Våren er i rute også i landbruket. Tross den tørre overflaten er det godt med fukt lenger ned i jorda.

– Noen jorder er ganske rå. Jeg gikk markvandring i går for å vurdere om vi kan starte våronna, og noen kan begynne. Nå gjelder det å ta vare på fuktigheten, sier nestleder Bergerud.

Økobonden fra Sarpsborg mener man bør forebygge og forberede seg på tørt vær fremover ved å legge såfrøa litt lenger ned i jorda, og å tromle over for ikke å miste fuktighet.

– Er du redd for at det kan bli tørke, sånn som i fjor?

– Vi kan ikke se mørkt på det. Vi må legge bak oss det som var og håpe på en god sesong. Nå ønsker vi oss en dag med 20–25 millimeter regn og litt høyere nattetemperaturer. Da blir det fine forhold, og høstkort og gress får bedre jordfeste.

Ikke regn i sikte

– Østfold trenger litt varme og litt regn. Kan dere hjelpe?

– Det jeg kan si, er at det blir liggende et høytrykk over regionen til påsken. Det er ingen utsikter til regn med det første, sier Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

– Hva med varme, særlig på natten?

– Det kan vi nok regne med at vi får. Nå gir jo høytrykk og klarvær generelt lavere temperatur om natten, men det ser ut til at vi får færre netter med frost fremover, sier hun.