Åsa tok sommerens hjertevarme blinkskudd

Strømstadkvinnen liker å ta bilder, men uten medvirkning av kjæresten Rino Haugen fra Fredrikstad måtte hun ha sett langt etter en premiering i årets Fotosommer. Rino er nemlig godt kjent med Demokratens populære sommerkonkurranse og var ivrig med å oppfordre sin kjære på andre siden av grensen til å delta i konkurransen.

– Åsa er veldig flink til å ta bilder, derfor sendte jeg inn det som ble årets vinnerbilde, gliser Rino Haugen, og legger til:

– Men få nå med at hun godkjente deltakelsen.

Halvannet år uten sosial kontakt

Årets finalebilder er varierte, men felles for alle er at sommerens mange øyeblikk er fanget via kameralinsen eller mobilkameraet. Vi ba våre lesere kåre vinneren av Fotosommer’n. Carléns fotografi ble straks hedret med mange hjerter, likerklikk og omtanke – etterfulgt av kommentarer som: «Stemmer på dette», «Må bli dette bildet» og «Jeg stemmer på dette uttrykksfulle bildet».

Foranledningen til bildet var feiringen av Åsa Carléns pappa, som fylte 88 år i sommer.

– I nærmere halvannet år har det, som for de fleste, vært veldig lite sosial kontakt for våre eldste. Vi hørte mamma og pappa fortelle om hvor hyggelig det var å møte andre mennesker når de var innom kirkegården for å stelle gravene, da tenkte både Rino og jeg at vi må arrangere et lite treff for våre eldre, forteller hun.

Bursdagsfeiring og treff ble det, og med grenseløs kjærlighet mellom Åsa og Rino kunne ikke stedet for markeringen ha passet bedre enn i naturskjønne omgivelser tett på grensa mellom Norge og Sverige.

I den lille bygda Håvedalen i Skee, hvor veien snirkler seg inn til Berby i Enningdalen, ble det både «kalas» for åttiåtteåringen og et etterlengtet sosialt treff for en håndfull eldre.

Uttrykksfullt om sin mor

Åsa Carlén forteller at hun tok mange bilder av sin mor Emy Hansson og hennes venninne Eivor Frøling.

– I tillegg til at mamma ikke er så glad for å bli tatt bilde av, liker jeg heller ikke selv bilder hvor personene står oppstilt foran kameraet. Om mitt vinnerbilde holder god nok teknisk kvalitet får andre avgjøre, men som et følelsesmenneske er i alle fall fotografiet veldig talende for hvordan min mor er.

Hovedpremien er sponset av CEWE Japan Photo, som gir årets vinner bildeprodukter til en verdi av 4.000 kroner. Åsa Carlén, som ikke har for vane å delta i fotokonkurranser, er ikke i tvil om hva premien skal brukes til.

– Først av alt må jeg bare si tusen takk igjen. Bilder på mobilen blir gjerne glemt etter en stund, så noen egenkomponerte fotobøker kommer jeg garantert til å bruke gavekortet på.

– Uten å avsløre for mye. Julegavene til familien er sikret?

– He he, det skal du ikke se bort fra, smiler en strålende fornøyd grensefotograf og vinner av Dagsavisen Demokratens Fotosommer, Åsa Carlén.

