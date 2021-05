Rusmisbruker Silje (25): – Anita og hestene har fått meg på rett spor

Nylig kunne Morten Nyborg markere to år siden den første ryttergruppa i prosjektet «Idretten skaper sjanser» gikk inn i stallen.

– Seks utøvere rett fra gata. Det var nok noen som tvilte på at prosjektet kom til å bli vellykket. Det har vi motbevist, smilte han.

[ Anita rusfri og hestefrelst: – Jeg har fått livet tilbake ]

– Anita er mitt forbilde

På Tune ridesenter blir gruppa med fem tidligere rusmisbrukere ryttere, hvor Anita Johannessen (55) fra Fredrikstad er en av dem som har fått livet tilbake. Som veteran i laget støtter hun mer enn gjerne Silje Grønberg (25) som ny deltaker.

– Jeg vil jo at det skal gå bra med alle. Vi må se framover ellers har vi tapt, sier Anita.

Kake og feiring er hyggelig, men Anita Johannessen og Silje Grønberg tripper etter å komme i stallen, opp på hesteryggen og ut på tur. Med målretta skritt fra Anita må Silje sette opp farten for å følge med ut i innhegningen til hestene.

– Det har veldig mye å si at jeg har Anita ved min side. Det er imponerende å se hvordan hun klarer seg – helt klart mitt forbilde, er tjuefemåringen Silje Grønbergs klare mening.

[ Anita hedret som årets medlem i lokal rideklubb: – Fellesskapet betyr alt! ]

(Saken fortsetter under bildet)

Som ny deltaker i lavterskeltilbudet setter Silje Grønberg fra Halden stor pris på støtten hun får av veteran Anita Johannessen. (Tomm Pentz Pedersen)

– Hesten ble solgt og misbruket skjøt fart

Halden-jenta Silje Grønberg har flere års erfaring med hester, også som konkurranserytter. Helt til rusavhengigheten gjorde livet trøblete på slutten av tenårene.

– Misbruket begynte allerede for sju år siden. Fra 2016 klarte jeg å holde meg rusfri i to år. En fin tid hvor jeg red mye og konkurrerte ofte med egen hest. Så gikk det feil vei i 2018. Hesten ble solgt og misbruket skjøt fart. Ja, «det gikk over alle støvleskaft». På den tiden trodde jeg aldri at hest igjen skulle bli en del av min hverdag, forteller Silje.

– Hvordan ble du oppmerksom på ryttergruppa og tilbudet her på Tune ridesenter?

– Tidligere i år var jeg innlagt på rus- og avhengighetsbehandling i Moss. Jeg begynte å fortelle om min hesteinteresse – raskt kom forslaget om jeg ville delta i rytterprosjektet her på Tune via «Idretten skaper sjanser». Søndag11. april kom jeg hjem fra behandling, dagen etter var jeg på plass i stallen. Det var litt usikkerhet hos meg om det å drive med hest kom til å bli like bra som tidligere – det burde jeg ikke ha tenkt, hverdagen med hest har blitt bedre enn noen gang. Hest er den beste medisinen!

Silje kikker over til naboboksen hvor Anita Johannessen er i ferd med å sale opp til felles ridetur.

– Jeg kjente Anita fra tidligere og ba om å få de samme dagene i stallen som hun er her. Den tryggheten har vært viktig, hun er rett og slett en veldig omtenksom og god dame. I tillegg er gleden dobbel så stor når vi kan ri på tur sammen, to-tre ganger i uka, konstaterer Silje Grønberg, fersk deltaker i ryttergruppa på Tune ridesenter.

(Saken fortsetter under bildet)

I sju år har Silje Grønberg (25) vært rusmisbruker. – For tre år siden solgte jeg hesten min og misbruket skjøt fart. På den tiden trodde jeg aldri at hest igjen skulle bli en del av min hverdag, forteller hun. (Tomm Pentz Pedersen)

Ble kvitt angsten

Hesten Silje har ansvaret for er ingen «gammel traver» på ridesenteret. For to år siden satt Anita Johannessen livredd på en krakk inne i stallen. Hun smiler bredt:

– Det stemmer. Da denne hesten kom til Tune, spurte jeg eieren av senteret, Gina Charlotte Lindbæk, om jeg fikk være den første som fikk ri på hesten. Etter at hun hadde sagt ja, angret jeg som en hund. Gruet meg og var livredd, men det gikk heldigvis bra. Følte at jeg hadde vært litt stor i kjeften, men jeg måtte jo gjøre det.

I fellesrommet ved ridehuset feirer Anita Johannessen to år som utøver i prosjektet «Idretten skaper sjanser» – og ikke minst to år som rusfri. Dagsavisen Demokraten har møtt Anita flere ganger, hun kikker på oss og spør:

– Ser du en forandring fra du møtte meg for to år siden? Anita stopper litt:

– Hestene og arbeidet i stallen har gitt meg et nytt liv. Jeg har slitt med angst, ja kjempeangst hadde jeg, i mange år. Våget ikke å gå ut døra, det ble sju måneder på sofaen. Men så kom heldigvis vendepunktet. Etter at jeg kom hit til Tune ridesenter har jeg ikke hatt angst én dag – det er utrolig? Nå blir jeg sliten på en god måte. Tidligere ble jeg sliten av å jage etter stoff, nå er jeg sliten fordi jeg er fysisk aktiv.

[ Helseministeren: – God helse er å mestre sitt eget liv ]

(Saken fortsetter under bildet)

– Hestene og arbeidet i stallen har gitt meg et nytt liv, sier Anita Johannessen som er på Tune ridesenter seks dager i uka. (Tomm Pentz Pedersen)

Du må ta et valg

I TV-serien «Petter Uteligger: Idretten skaper sjanser» fulgte Petter Nyquist også Anita Johannessens reise fra et livslangt liv med rus – til en meningsfull hverdag med mestring, nytt miljø og nye venner. Opptaket utenfor Varmestua i Fredrikstad ble sterkere enn Anita hadde tenkt.

– Det var heftig. Gjorde rett og slett vondt. Jeg må vekk fra dette stedet, tenkte jeg. Alle triggere slo inn. Resten av den dagen var jeg liksom ikke helt meg selv. Så hardt sitter det i kroppen – og jeg merker at suget fortsatt er der, men det blir sjeldnere og sjeldnere, jeg tåler mer – jeg håper suget forsvinner helt.

[ Petter uteligger klar med ny dokumentarserie: – Idretten er åpen for alle ]

– Valget om å forlate det gamle miljøet betyr også et valg bort fra tidligere venner?

– Ja, jeg ble veldig ensom. Hadde ingen rundt meg, misbrukerne i miljøet var jo vennene jeg har hatt i alle år.

– Du må ta et valg. Jeg er bevisst på å holde meg vekk fra det gamle miljøet. Men møter jeg noen ute på gata velger jeg ikke å jage dem vekk, jeg stopper gjerne opp og tar en prat. Når det er sagt får jeg også mange positive tilbakemeldinger. Mange er stolte over hva jeg har fått til.

Anita Johannessen (55) har vært på avrusning flere ganger.

– Jeg gikk på en sprekk hver gang … hver gang. Etter siste opphold på institusjon kom jeg hit til Tune ridesenter, og har vært nykter siden. Dette er mitt fristed, med nye venner og nyttige oppgaver.

(Saken fortsetter under bildet)

– Valget om å forlate rusen betydde også ensomhet. Alle jeg kjente var jo i det samme miljøet, forteller Anita. Nå er nye venner og bekjentskap på plass. Nylig markerte gruppa 2-års jubileum og Anita to år som rusfri. (Tomm Pentz Pedersen)

Spleis for Anita

Seks dager i uka er Anita i stallen på Tune. Annenhver helg som fast ansatt på ridesenteret. Kun mandag er fridag – ellers består dagene av fôring, stell og møkking for hestene, rydde og holde rent i stallen, rideturer og trening i hallen og ikke minst sosial omgang med folk som har samme interesse.

Anita sitter langt fram på stolen, oppsaling og ridetur venter.

– Blir du med bort i stallen? Forresten, har du hørt at jeg har fått sertifikatet tilbake? Herlig, men jeg var uheldig og totalvraket bilen. Midt i dette kaoset dukket det opp et fantastisk menneske. Laila Eriksen som driver Rema Ørebekk startet en Spleis slik at jeg kunne få kjøpt meg en ny bil. Det er jo helt utrolig, et menneske jeg ikke kjenner. Snakk om å ha kjærlighet for andre.

[ «Rusreformen handler om frihet og verdighet» ]

(Saken fortsetter under bildet)

Dagligvarekremmer Laila Synnøve Eriksen opprettet en Spleis da hun hørte at Anita hadde fått vraket bilen sin. Selv etter innkjøp av ny bil har Eriksen latt Spleisen gå videre. (Skjermdump)

Håper på et evigvarende prosjekt

Rytterprosjektet i «Idretten skaper sjanser» går over tre år og er støttet av Helsedepartementet. To år inn i lavterskeltilbudet har Anita Johannessen et klart mål:

– Fortsette å jobbe med hest. Jeg har jo jobben min her – så jeg tror nok ikke Tune ridesenter blir kvitt meg så lett.

Daglig leder i «Idretten skaper sjanser», Morten Nyborg, er gatelagsgründeren som i år kan markere ti år med rusmisbrukernes suksesshistorier på fotballbanen. Han håper Anita og alle utøverne i ski-, sykkel- og ryttergruppa kan se for seg et evigvarende prosjekt.

– I utgangspunktet var dette en pilot som skulle gå i tre år. Selvfølgelig er vi prisgitt politiske bevilgninger, men når vi nå ser resultatene både ønsker og tror jeg at prosjektet blir evigvarende. Kostnaden til driften er uten tvil liten i forhold til gevinsten.

[ Vekk fra gata med ball i beina ]





Silje Grønberg har kun vært med i ryttergruppa i noen uker. Anita Johannessen i to år. – Det er viktig at alle får en ny sjanse, mener hun. – Mitt forbilde og mentor er Anita, sier Silje. (Tomm Pentz Pedersen)

---

Fakta: Idretten skaper sjanser

Idretten Skaper Sjanser ble startet i 2019 og er et lavterskel aktiviseringstilbud på ski, sykkel og riding for mennesker som sliter med rusutfordringer.

Målet er flere rusfrie timer, der utøverne gjennom faste treninger i gruppe opplever fellesskap og mestring som kan gi et liv med mindre rus.

Foreningen er stiftet av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund og mottar støtte fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Kilde: Idretten skaper sjanser

---