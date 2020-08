Mange har i det siste etterspurt gratis munnbind – siden det nå er anbefalt å bruke i kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold. Det skjønner jeg godt, men til dere menn som klager: velkommen til livet som kvinne!

De siste årene har kvinners rettigheter fått flere tilbakeslag i verden og koronakrisen forverrer situasjonen for kvinner. I 2017 kuttet USA støtten til alle bistandsorganisasjoner som tilbyr, informerer om eller bare støtter retten til å ta abort.

Samtidig har flere amerikanske stater forsøkt å totalforby abort.

Den samme utviklingen ser man også andre i land, for eksempel i Polen. For bare et par uker siden trakk Polen seg ut av Istanbulkonvensjonen som jobber for å bekjempe vold mot kvinner. Vold og seksuelle overgrep er et stort globalt problem. For mange jenter er skolen et fristed for seksuelle overgrep, som de nå har mistet grunnet koronakrisen. I tillegg øker skadelige skikker, som barneekteskap og kjønnslemlestelse, i en krisesituasjon som korona.

De økonomiske konsekvensene av koronaviruset rammer spesielt jenter og kvinner hardt – kvinner har ofte usikre jobber og tjener generelt mindre enn menn.

Derfor trenger vi en feministisk politikk.

Agnes Nordvik (18). Foto: Selma Moren

Det betyr at Norge skal verne om Istanbulkonvensjonen og fordømme Polens tilbaketrekning fra den. Norge må også gå sammen med andre land om å dekke inn de amerikanske kuttene til organisasjoner som mister støtten fordi de tilbyr abort. Vi må jobbe for likelønn og kvinner økonomiske selvstendighet.

Så, hva har dette med tamponger og bind i Norge, et av verdens mest privilegerte land? Sammenlignet med disse alvorlige likestillingsspørsmålene kan utgifter på bind og tamponger virke som en ubetydelighet. Men det gir uttrykk for holdninger i samfunnet. Likestillingskampen er ikke i mål. Å føre en feministisk politikk handler om å ta likestillingskampen i Norge og i verden hver eneste dag.

I Norge er moms på bind og tamponger 25 prosent – på tyggis er momsen 15 prosent!

Moms på bind og tamponger bør fjernes og på alle skoler bør bind og tamponger være gratis og tilgjengelig. Bind og tamponger handler ikke om «velvære». Det er ikke snakk om «luksusprodukter». Bind og tamponger er grunnleggende for at alle jenter og kvinner skal få leve livene sine som de vil. Det er feministisk politikk i praksis.

Hvis det hadde vært menn som hadde mensen, er jeg helt sikker på at bind og tamponger hadde vært gratis. Nå må vi begynne å føre en feministisk politikk – det trenger Norge og det trenger verden.