Forrige uke publiserte stortingsreperesant Jon Helgheim sin mening om at universitetene styres av gale folk. Og for noen måneder siden publiserte treningsguruen Jaquessons en video hvor hun fornekter covid-19. Og de er ikke alene.

Blant befolkningen finner man mennesker som fordømmer all kunnskap om viruset. Har vi glemt at tidligere trodde man at svartedauden var en pest fra satan? Eller at i deler av Afrika tror man at hiv er en dødsdom for ens synder?

Det er jo nettopp kunnskapen som har fjernet myter, fordommer og fornektelser av ulike sykdommer.

Har vi glemt at kunnskap er det som gjør at vi kan kjøre bil i stedet for å ri på hester, eller det som hjelper oss å overleve langt lenger enn vi skulle, og kunnskap er til og med det som forhindrer oss i å gjøre de samme feilene vi gjorde tidligere.

Noen ganger har vi problemer med kunnskap fordi vi har vanskeligheter med å forstå den. I den vestlige verden får vi delta på obligatorisk skole, og mennesker kan svare negativt på å bli tvunget til å lære, men kunnskapen man får på barne- og ungdomsskolen kan hjelpe oss med å lykkes i fremtiden.

Og jeg snakker av erfaring.

Jeg har måttet høre mine søskenbarn i Irak fortelle at psykiske sykdommer er noe bare gale har. Eller at abort er «satans verk».

Og jeg sier ikke at alle trenger å gå på universiteter eller høgskoler. Samfunnet trenger alle yrker, det har vi jo sett under pandemien.

Allikevel synes jeg det er absurd å si at viktige institutter, som universitetene, styres av gale folk. For universitetene hjelper med å sosialisere oss på et høyere nivå, hvor vi blant annet lærer å argumentere for våre påstander.

Universitetene er et sted vi kan dele ideer, tanker og meninger. Også er det jo nettopp leger og vitenskapere som har opplyst oss om ulike sykdommer.

Og det er de som utvikler vaksiner. Kanskje vi heller skal gi dem litt ære og ros?