I Danmark har om lag 3.200 mennesker testet positivt hver dag den siste sjudagersperioden. Til sammenligning har i Norge i underkant av 400 personer testet positivt hver dag denne perioden.

– En epidemi som løper ut av kontroll, vil ha store konsekvenser, og større konsekvenser enn det har å stenge ned nå, sa Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, onsdag ettermiddag.

Statsminister Mette Frederiksen har kunngjort mange skritt med koronatiltak i høst, og har nå strammet ytterligere inn. Her fra en anledning tidligere i høst. Foto: AP/NTB

Da kunngjorde hun en nær full nedstengning av Danmark i dagene som kommer.

Tiltakene som allerede var innført så ikke ut til å være nok. Danmark har hatt en kraftig økning av smittede de siste ukene: En tredobling fra en måned tilbake.

Stenger ned

Dette er tiltakene regjeringen nå innfører:

* Alle landets kjøpesentre er stengt fra torsdag 17. desember. Enn så lenge kan butikker som ligger i handlegater ute holde åpent.

* Tjenester som frisører, massører og tatovører stenges fra 21. desember.

* Fra 25. desember og fram til 3. januar vil alle butikker med unntak av matbutikker og apoteker holdes stengt.

* Fra 21. desember stenges alle skoler som ikke ellers ville hatt ferie. Også skolefritidsordninger og fritidsaktiviteter stenger.

– Fra fredag den 25. desember og til 3. januar vil Danmark i praksis være stengt ned, sa Frederiksen.

For julefeiringen i Danmark er det en anbefaling nasjonalt på maks ti samlet. Dette har ikke endret seg med de siste tiltakene.

Mye større andel

Store deler av Danmark var allerede underlagt delvis nedstengning før de nye tiltakene ble lagt fram. Likevel har tallene bare gått én vei.

En økning i testing kan være en del av forklaringen på økte tall, men ikke hele. Andelen positive tester blant de testede har nemlig også gått kraftig opp, fra rundt 0.5 prosent i august til godt over tre prosent nå. Siste døgn var den på 3.26 prosent, noe som er omtrent på nivå med de siste dagene i Danmark. Til sammenligning er andelen positive tester blant de testede i Norge nå på to prosent den siste sjudagersperioden, når man ser på tall fra Folkehelseinstituttet.

Lyntesting

I tillegg til en nærmest full nedstengning de siste dagene i desember, satser Danmark nå på massetesting. Over 200.000 kan bli lyntestet for koronasmitte per døgn i Danmark, opplyste landets helsedepartement onsdag. Siden fredag har danske myndigheter inngått avtaler med fire private aktører om at de kan hurtigteste 100.000 personer i døgnet. Det offentlige utvider også sin testkapasitet.

– Det er viktig at de mange danskene som vil testes, ikke må stå i timelange køer. Da risikerer vi ikke at noen gir opp å bli testet, sa helseminister Magnus Heunicke.

For få dager siden ble det rapportert at mange i København og Aarhus måtte vente i hele 12 dager på å få en koronatest. Dette gjaldt imidlertid personer som hadde lette eller ingen symptomer, og som ikke hadde vært nærkontakt med smittede. Det finnes dessuten testsentre der man ikke trenger å bestille.

Nå brukes blant annet store idrettshaller til lyntesting. Metoden som brukes ved såkalte lyntester er ikke like pålitelige som pcr-testenes som normalt blir brukt i det offentlige, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Derfor vil enkelte teste negativt med en lyntest, selv om de er smittet. Det er omdiskutert hvor presise lyntester er. Statens Serum Institut i Danmark har tidligere nevnt en treffsikkerhet på 50 prosent, men flere eksperter mener treffsikkerheten er vesentlig høyere, skriver Ritzau.

Ikke like syke

Smittetallene er høye i hele landet, men ekstra høye i København og området rundt. Sykehusene der utsetter nå 40 prosent av planlagte behandlinger for å sikre plass til et ventet økende antall koronapasienter, melder Danmarks Radio.

Antall innlagte i Danmark nærmer seg nå nivået da det var på sitt høyeste i første bølge i vår. Da var rundt 400 pasienter innlagt. Helsemyndighetene sier imidlertid at det er sengeplasser nok i Danmark til koronapasienter, og at det så langt er færre som har havnet på intensivavdeling enn i våres.

Da 400 pasienter var innlagt i vår, var om lag 140 på intensivbehandling. Da tallet på innlagte for få dager siden var 368 pasienter, var til sammenligning «bare» 61 på intensiv, påpeker Sundhedsstyrelsen i Danmark.

– Det tyder på at de innlagte pasientene er mindre alvorlig syke enn i vår, sier seksjonsleder Agnethe Vale Nielsen i Sundhedsstyrelsen.

I Danmark har det dødd gjennomsnittlig 10 hver dag den siste sjudagersperioden. Til sammenligning har det det dødd gjennomsnittlig fem personer hver dag i Norge hvis man ser på de siste sju dager.

Danmark hadde torsdag totalt 975 døde totalt i epidemien. Norge hadde 402 døde, mens Sverige hadde totalt 7.802.

Danmark har 5. 8 millioner innbyggere, Norge har nesten 5.4 millioner innbyggere, og Sverige har 10.2 millioner.

