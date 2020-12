Fritt skolevalg er kanskje den viktigste årsaken til at jeg valgte å engasjere meg i ungdomspolitikken.

Ordningen er nemlig en av få valgfriheter elever har i skolen: muligheten til å selv bestemme hvilken videregående skole man skal gå på.

I lang tid har det rødgrønne Byrådet prøvd å skrote fritt skolevalg i Oslo, og utredet mer urettferdige modeller. Regjeringen har heldigvis stoppet dem, og innfører nå nasjonalt fritt skolevalg.

Dette er en stor seier for elevenes valgfrihet.

Vi vil aldri finne en inntaksmodell som sikrer at absolutt alle elevene kommer inn på førstevalget sitt. Det er likevel ingen tvil om at fritt skolevalg er den ordningen som best sikrer elevenes valgfrihet. Det burde politikerne høre på.

En av de viktigste grunnene for at elever ønsker å velge fritt blant videregående skoler er mobbing. Oslo sliter mer med mobbing enn mange andre byer, og nå ser vi også at mobbingen blant 7. klassinger øker. Hvis alle i samme område skal presses inn på samme skole, nekter vi mobbeofre en bedre hverdag.

Disse tvinges til å møte de samme mobberne år etter år. Det alene er god grunn til fritt skolevalg.

Det rødgrønne byrådet glemmer at problemene i Oslo-skolen aldri har vært elevers valgfrihet. Hvis fritt skolevalg skaper hodebry for venstresidens politikere, er det politikernes problem og ikke elevenes. Vi bør kunne forvente at politikere tilrettelegger for at elever skal bestemme mer over egen utdanning, selv om det er til politikeres bry. Unge Høyre kommer alltid til å sette elevene først.

Nå er det på tide at skolebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), begynner å rydde opp i sitt eget rot.

Det er ikke mangel på problemer i Oslo-skolen: Elevene i 5. klasse gjør det dårligere på nasjonale prøver, mobbingen blant 7. klassingene øker og en hel underetat i Utdanningsetaten har sluttet i protest. Dette skjer samtidig som byråden har gitt millionlønninger til skoledirektører, brukt flere hundre tusen på amerikansk coaching, og foreslår å kutte i Oslo-skolen med ca 450 millioner de neste årene.

I en tid med mye usikkerhet er det en lettelse for Oslo-elevene å vite at de selv kan bestemme hvilken videregående de skal begynne på neste år. Takk til regjeringen som har gitt alle elevene i Oslo en tidlig julegave!