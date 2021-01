Året har ikke startet bra for Regjeringen Solberg. Tirsdag måtte regjeringen svelge at flertallet i Stortinget vedtok en liste med ni punkter med tiltak mot importsmitte og 23 forslag i en ny økonomisk krisepakke. Det som svei mest var kanskje at flertallet vedtok å bytte ut det nasjonale skjenkeforbudet med å la kommuner med lavt smittetrykk få bestemme skjenkepolitikken.

Helseminister Bent Høie var mildt sagt svært misfornøyd med vedtaket. Men han innså ganske raskt at han ikke hadde noe annet valg enn å sette vedtaket ut i livet. Restaurantbransjens ansatte jubler mens regjeringen furter. Kommunene er også fornøyd med å beholde selvråderetten i skjenkepolitikken.

Opposisjonens hardkjør mot regjeringen fortsatte onsdag i Stortingets spørretime med statsminister Erna Solberg. Partilederne, Jonas Gahr Støre, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum, Audun Lysbakken, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes, virket samkjørte. De stilte svært kritiske spørsmål om blant annet arbeidsledighet, sykehus- og klimapolitikk. Spørsmålene var en smakebit på hva vi kan vente oss av saker i valgkampen.

Hardkjøret ble åpnet av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han konsentrerte seg om arbeidsledigheten som trolig blir en hovedsak i valgkampen. Denne uka er det registrert om lag 200.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidstakere på tiltak. Det er en økning på 3.300 fra uka før. Ledigheten er dermed kommet opp i 7 prosent, som er en trist etterkrigsrekord. Spesielt ille er det at ledigheten rammer veldig mange unge.

Støre etterlyste et krafttak for unge under 30 år som er permitterte eller arbeidsløse. Tallet på unge ledige på Nav-tiltak har stått omtrent stille, til tross for at antallet helt eller delvis ledige er doblet. Det er fare for at vi får en tapt koronagenerasjon.

Det må et regjeringsskifte til for å få på plass en bedre politikk mot ledigheten.