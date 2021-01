Den såkalte firerbanden har samlet seg om et tjuetall nye tiltak for å hjelpe bedrifter og ansatte over koronakneika. I tillegg kommer ni tiltak for å begrense importsmitte. Ap, Sp, Frp og SV dikterer nå regjeringen til å komme med nye forbedringer. I fjor sørget disse fire partiene, gang på gang, for å plusse på regjeringens krisetiltak.

Nå kommer partiene regjeringen en drøy uke i forkjøpet. Regjeringen har varslet nye tiltak 29. januar.

I forrige uke ble regjeringen presset til å forlenge permitteringsordningen fram til 1. juli. Men det er ikke nok for firerbanden, som krever forlengelse fram til 1. oktober. Det samme gjelder den forhøyde satsen for dagpenger. Kompensasjonsordningen for bedrifter blir også forlenget fram til 1. juli. De fire partiene krever videre en egen krisestøtte for studenter. Bare for å nevne noe.

Flertallet på Stortinget er utålmodig, og dermed har regjeringen bare å kvittere ut. Slik må det bli når statsminister Erna Solberg leder en mindretallsregjering. Fremskrittspartiet forlot regjeringen for ett år siden, og dermed ble det politiske landskapet endret. Frp er riktignok regjeringens støtteparti når situasjonen settes på spissen, som når statsbudsjettet skal loses igjennom.

Før jul ble Erna Solberg reddet ved at hun kunne øse av oljefondet for å tilfredsstille Frp.

Med bakgrunn i koronakrisen var det da «lov» å bruke ekstra oljemilliarder. Ingen ville ha regjeringskrise midt oppi en koronakrise. Frp fikk gjennomslag for mange påplussinger som strengt tatt ikke hadde noe med korona å gjøre.

Under koronakrisen sitter oljemilliardene løst. Ingen vet den eksakte regningen. Men dette handler ikke bare om penger. Regjeringen advarer mot å la folk gå for lenge permittert. Vi tør minne om at både LO og NHO samstemt har bedt om at permitteringsordningen blir forlenget til 1. oktober. De som har skoen på, vet best for den trykker.

Her gjelder det imidlertid å ha to tanker i hodet.

Det må settes inn tiltak for å få ledige og permitterte i jobb raskest mulig. Firerbandens krav om en ny modell for lønnstilskudd er i så måte fornuftig. Da kan veien tilbake til jobb bli kortere. Det samme er tilfellet ved å styrke den bedriftsinterne opplæringen og forsterke ordningen for arbeidsrettede tiltaksplasser.

Firerbanden er en skjør allianse. Frp-toppene gikk sure da Ap-leder Jonas Gahr Støre minnet om at det er regjeringspartiene og Frp som har ansvaret for koronatiltakene som ligger i statsbudsjettet. Men dette er et ubestridelig faktum. Frp har ingen grunn til å føle seg såret. Samtidig er det et faktum at Erna Solberg lever farlig som statsminister dersom hun trosser Stortingets vilje.