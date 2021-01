I august i fjor ble den russiske opposisjonelle Aleksej Navalnyj akutt sjuk på et fly på vei til Moskva. Et sykehus i Tyskland reddet livet hans og slo fast at Navalnyj var forsøkt drept med nervegiften Novitsjok.

Et middel utviklet i Sovjetunionen og direkte knyttet til det russiske regimet.

I går dro regimekritikeren tilbake inn i løvens hule for å fortsette sitt politiske arbeid. Tilbake til et land der mektige krefter har forsøkt å bringe ham til taushet. Navalnyj hevder selv at FSB står bak. Han ble umiddelbart arrestert på flyplassen, og hans videre skjebne er usikker.

Navalnyj utviser med dette et mot som er sjeldent i vår tid. Vi er i disse dager i ferd med å avslutte Donald Trumps presidentskap. Disse fire årene med Trump har vært antitesen til Navalnyjs holdning. Hvem har utvist mot i kampen mot Trump? Nå står de i kø for å ta avstand, men da det betydde noe, da det ville ha kostet noe, sa de ingenting.

Ikke hans politiske støttespillere, ikke bankene, ikke de sosiale mediene og ikke utenlandske politikere.

Den modige russeren kunne levd i Vesten i trygghet og fortsatt sitt opposisjonsarbeid herfra. Men Navalnyj forstår også kraften i den politiske dynamitten han bringer med seg ved å returnere hjem. Som en helt. Tilbakekomsten har enorm symbolverdi. Det ser også president Putins menn.

Verdenssamfunnet har i klare ordelag advart Putin og krevd Navalnyjs løslatelse. Tiltalen for brudd på betingelsene på en betinget dom fra 2014, virker å være en ren konstruksjon for å ramme ham.

Personlig mot kan endre verdens kurs.

Verdenshistorien er full av eksempler på at enkeltmenneskers handlinger og vilje har kraft til å skape endring. Navalnyjs enormt modige handling ved å reise hjem til Russland, til fengsel og potensiell livsfare, kan ha uvurderlig betydning for utviklingen av et mer demokratisk Russland.