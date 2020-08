Beskjeden fra helsemyndighetene er at vi skal teste oss om vi bare har ett symptom på covid-19. Nå som høsten og vinteren står for døra med forkjølelse og influensa, vil mange kjenne på slike symptomer.

Skoler, helseinstitusjoner og andre arbeidsplasser, vil merke at folk holder seg hjemme og hoster, mens de venter på få å få time til koronatesting.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til Dagsavisen i går at testingen for korona bør skje så raskt som mulig og helst innen et døgn.

Les også: Syvert (61) har ikke fått dagpenger siden i mars: – Jeg bruker av pensjonskontoen min

Det tar vanligvis 1–2 døgn før svaret på prøven foreligger.

Det er et godt råd at vi bør teste oss ved det minste tegnet på smitte. Forutsetningen er at det er praktisk gjennomførbart. I de store byene blir køene stadig lengre med folk som vil teste seg. I Oslo ble koronatelefonen sprengt. Folk ventet i timevis før de fikk kontakt.

Helsedirektoratet mener at kommunene må kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av en uke. Målet er å teste 5 prosent hvis det er behov for det.

Det er langt igjen før testkapasiteten i landets kommuner er på et slikt nivå. I Oslo har testkapasiteten vært på rundt 0,7 prosent. Det er et nytt eksempel på at Norge var dårlig forberedt på at landet kunne bli rammet av en pandemi.

Den borgerlige opposisjonen i bystyret i Oslo kritiserer helsebyråd Robert Steen (Ap) for at kapasiteten har vært for dårlig både når det gjelder testing og koronatelefonen.

Steen har lagt seg flat. Helsebyråden lover bot og bedring.

Les også: Nakstad om testing: Det er nok med ett symptom

«Vi kan bli bedre, vi vil bli bedre, vi lærer». Han må lære fort. Mens folk har stått i kø, har smitten økt.

Helsebyråden vet ikke når Oslo når hovedmålet om å kunne teste 5 prosent av innbyggerne. Steen har en plan. Til Dagsavisen skrev han at «innen august så skal Oslo kommune lage en beredskapsplan for hvordan, dersom de blir nødvendig, man kan øke testkapasiteten i kommunen til 5 prosent av innbyggerne».

Ikke veldig konkret, for å si det pent. Og ikke godt nok.