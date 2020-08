Av Tri Nguyen Dinh og Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Den norske restaurantsjefen i Color Line, Syvert L. Düsche, har vært permittert siden 19. mars da Color Line-skipet Color Viking måtte legges til kai på grunn av koronapandemien.

Siden han er bosatt i Stenungsund i Sverige, er det Nav Utland som skal behandle søknaden hans for dagpenger.

– Nav bør ikke bruke fem måneder på å behandle en søknad når det er så kritisk viktig for mange å ha penger til mat og regninger. Jeg er heldigvis en gammel mann med en pensjonert kone og litt penger i bakhånd, hvis ikke hadde det nok blitt utfordrende, sier Düsche.

61-åringen har vært påpasselig med å sende inn alt Nav vil ha av papirer og dokumenter.

– Når Nav skal tilbakekreve forskuddet de har utbetalt så er de lynkjappe. Men hvis de må betale det de skal til trofaste arbeidstakere, da er det ikke så nøye med effektiviteten, sier mannen som har vært medlem i Norsk Sjømannsforbund i 45 år.

Forskudd fra Nav

Nav har en forskuddsordning. Med den kan man få utbetaling mens man venter på å få behandlet søknaden sin. Utfordringen er at Nav kan tilbakekreve midlene før de har ferdigbehandlet dagpengesøknadene. Dermed kan man sitte med et krav man ikke har mulighet til å tilbakebetale. Dette har gjort at flere sjøfolk vegrer seg mot å søke om forskudd.

– Det føles som de sparker de som ligger nede. Vi vil bare bli sett og hørt, føle oss inkludert ikke ekskludert. Man gjør alt de ber oss om – og så hører vi ingenting. Det hadde hjulpet mye om de bare kunne gitt en liten beskjed at de ikke har glemt oss når vi står skolerett og ber om det vi skal ha, sier Düsche.

Mange sliter

Hovedtillitsvalgt i Color Line, Erina Bryn Kjær, får daglig henvendelser fra fortvilte ansatte som sliter økonomisk.

– Det er ikke akseptabelt at ansatte som ble permittert i mars fortsatt ikke har fått innvilget dagpenger. Myndighetene må på banen og sørge for at behandlingstiden i Nav blir bedret så snart som mulig. Jeg har forståelse for at vi er i en krevende situasjon men det er ikke holdbart at permitterte ansatte skal gå så lenge uten penger, sier Bryn Kjær.

Norske Alise Størksen jobber i Color Line og bor i Jylland i Danmark. Heller ikke hun har fått pengene hun har krav på.

– Jeg har fått tre måneder med forskudd, men jeg har stadig ikke fått innvilget dagpenger. Det er utrolig at det har tatt så lang tid, sier Størksen.

Samme problem i Hurtigruten

Også tillitsvalgte i Hurtigruten får mange henvendelser fra de ansatte.

– De er veldig fortvilet over manglende utbetaling over så lang tid. Ønsket om å hjelpe ligger i ryggmargen på oss tillitsvalgte, så man føler seg ganske maktesløs i dette tilfellet. Nå er det på høy tid at myndighetene tar ansvar og sørger for fortgang i både saksbehandling og ikke minst utbetaling, sier Tove Hansen, nesteleder i tillitsvalgtutvalget hos Hurtigruten.

Rederiet har, i likhet med Color Line, måttet permittere hundrevis av sjøfolk da skipene ble lagt til kai i mars.

Sarah Domeij er Sjømannsforbundets tillitsvalgt i Hurtigrutenskipet Nordlys. Hun forteller til Maritim Logg om flere eksempler der medlemmene siden mars har ventet på Nav-penger.

– Det er mange unge arbeidstakere fra Danmark og Sverige og andre land i Europa som jobber i Hurtigruten. De har vært permittert siden 19. mars, men enda ikke fått innvilget søknaden om dagpenger. Få av de har sparekapital og mange har måttet selge private eiendeler som biler, møbler og alt mulig, sier Domeij.

Hun forteller at man ikke kan ta på seg ekstrajobb mens man er i permisjon og bor i utlandet. Da vil man miste alle rettighetene til dagpenger fra Nav.

– Hvis man tar på seg jobb mens man er i permisjon, bør den være en fast heltidsstilling og like godt betalt som den jobben man har i Norge. Mange er også veldig glad i jobbene sine i Hurtigruten, så det er ikke bare å kutte båndene til rederiet og Norge for å klare seg en liten periode fordi Nav er trege, fortsetter Domeij.

Diskuterer på nettet

I Facebookgruppen «Svenskt crew i Hurtigruten» kommer det fram at mange sjøfolk er oppgitt og forbanna. Gruppen har 122 medlemmer der majoriteten ikke har fått innvilget Nav-søknaden sin.

Gruppemedlemmene er frustrerte og vet ikke hva de skal gjøre for å komme ut av situasjonen. Det kommer fram i diskusjonsgruppe at mange ikke tør søke om forskuddspenger fra Nav, fordi de ikke vet når dagpengene kommer så de får tilbakebetalt.

Selv bor Domeij i Gøteborg. Hun har fått den hjelpen hun skal ha fra Nav.

– Det er fordi jeg har norsk Bank ID og norsk personnummer. Det kan ikke være krav til det for at man skal få det man har rettigheter på. Det er snakk om mennesker her som skal leve og fungere i hverdagen med både familie og venner. Å gå fem måneder uten lønn er det få som klarer, sier Domeij.

Hennes kollega i Hurtigruten, Sonny Lindskog, er en av dem som føler seg dårlig behandlet av Nav.

– Jeg har sendt ni timelister til Nav og har fortsatt, etter fem måneder, ikke fått kravet jeg skal ha. Det er under enhver kritikk at det skal ta så lang tid. Dette har skapt alvorlige problemer for mange av oss, sier Lindskog til Maritim Logg.

Han har prøvd å nå Nav flere ganger via telefon, men lykkes ikke med å få noen gode svar.

– Jeg får verken hjelp eller forståelse for den vanskelige situasjonen vi har havnet i. Det blir noen standard svar om at de er på saken og den skal behandles, men ingenting skjer. Jeg har i tillegg fått telefonregning på over 1000 kroner, penger jeg ikke har, fordi jeg har stått i telefonkø med utenlandsk takst til Norge. Situasjonen er håpløs og frustrerende, sier Lindskog.

Familie og venner må hjelpe til

Cecilia Lehmann ble permittert av Hurtigruten i slutten av mars. Søknaden om dagpenger ble sendt inn til Nav i begynnelsen av april.

– Det eneste jeg har fått hittil er lønnskompensasjon. De gangene jeg har vært i kontakt med Nav, har jeg fått ulike svar på mine spørsmål. Enkelte ganger har jeg fått god hjelp, men ofte har saksbehandleren ikke svar på mine spørsmål. Jeg har også fått feil svar noen ganger, det har gjort at hele prosessen har tatt enda lengre tid, sier Lehmann som bor i Malmø.

Hun har fått hjelp av både familie og venner for å klare seg gjennom permisjonen. Nå vil hun søke forskudd.

Nav: – Svært stor pågang

Ellen Chr. Christiansen, direktør for NAV Arbeid og ytelser, skriver i en epost at det tar tid å behandle hver enkelt av disse søknadene først og fremst fordi saksmengden er svært stor.

– Mange av disse søknadene ble også mottatt i løpet av en veldig kort periode. Alle søknader må behandles manuelt, regelverket er komplekst, og endringer måtte iverksettes i IT-systemene våre før saksbehandlingen kunne starte. Noen saker er også mer sammensatte enn andre, og dermed vanskeligere og mer tidkrevende å behandle. Da krisen traff oss var det om lag 200 som jobbet med dagpenger. I løpet av få uker ble over 450 nye omdisponert internt og rekruttert utenfra. Det har vært en krevende balanseøvelse å lære opp mange nye saksbehandlere, samtidig som vi skulle øke farten i saksbehandlingen, skriver Christiansen.

Navs målsetting er fire ukers saksbehandlingstid for permitterte arbeidstagere i slutten av august. Da skal den store mengden saker som kom inn før sommeren være unnagjort, opplyser Christiansen.

– Dette forutsetter at inngangen på nye saker ikke blir høyere enn prognosene. Det er fremdeles flere usikre momenter som kan påvirke anslaget, som sykdom eller andre uforutsette hendelser vi ikke har innflytelse på. Vi vet rett og slett ikke nok om hvordan pandemien vil påvirke det norske arbeidsmarkedet og verden ellers.

Hun har forståelse for at dette er en stor påkjenning for dem som ikke har fått behandlet søknaden sin.

– Vi gjør alt vi kan for å få gjort dette så fort som mulig, og det er ikke viljen det står på. De som trenger penger mens de venter, kan søke om forskudd og få penger på konto i løpet av få dager. Et forskudd er tilnærmet likt det de fleste får utbetalt i dagpenger. Forskuddet vil bli trukket i senere utbetalinger, sier Christiansen.

Departementet: – Krisesituasjon

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum (H), har også stor forståelse for situasjonen utenlandske permitterte befinner seg i.

– Vi har hatt en historisk krisesituasjon både i Norge og resten av verden. Nav har opplevd en helt ekstrem pågang. Utenlandske statsborgere som arbeider i Norge har hatt den samme tilgangen til forskuddsordningen som alle andre så sant de oppfyller krav til dagpenger, sier Saida Begum til FriFagbevegelse.

– Informasjonen om dette ligger på sidene til Nav og regjeringens kanaler, sier hun.

– Vi har stor forståelse for folks frustrasjon. Folk har vært mer tålmodige enn vi kan forvente. Siden mars har Nav fattet 390.000 vedtak om dagpenger. Nav forventer at saksbehandlingstiden i saker som gjelder dagpenger er nede på et aksepabelt nivå i slutten av august, sier Begum. (FriFagbevegelse)

