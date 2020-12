Helsemyndighetene frarådet i sommer å slippe fremmedarbeidere inn i landet uten karantene. Faren for «importsmitte» var særlig stor. Regjeringen har etter press fra lobbyistene i Norsk Industri satt faglige råd til side. Og den har med dette gitt ekstra styrke til høstens andre smittebølge.

Aftenpostens avsløringer denne uka har skapt sterke reaksjoner.

5. november trykket Erna Solberg igjen på alarmknappen. Smitten i landet var i ferd med å spinne ut av kontroll. Norge måtte stenge ned igjen. Nedturen var stor for oss alle. Men særlig for små serverings- og kulturbedrifter i byene. En sentral grunn til denne situasjonen, var at utenlandske arbeidere hadde kunnet komme til Norge og jobbe. Det ble ikke krevd test eller karantene. Mange var smittet med covid-19 og har vært en vesentlig smittekilde denne høsten.

Industrien trengte i sommer den utenlandske arbeidskraften og kompetansen. Hjula måtte i gang igjen etter en krisevår. I samarbeid med regjeringen forfattet Norsk Industri derfor en veileder til sine bedrifter om hvordan de kunne få inn arbeidere uten å ta hensyn til karantenebestemmelsene.

Det er formildende for regjeringen at den i sommer var under stort press fra hele landet for å åpne opp slik at nordmenn kunne komme seg på ferie. De aller fleste tiltakene ble lempet på i denne perioden.

Samtidig var smitten i Europa på vei ned. Polen var for eksempel ikke rødt før i august.

Det som er mer belastende for regjeringen, er at de faglige rådene den motsatte seg var så tydelige. Aftenpostens avsløring er et fascinerende innblikk bak kulissene. Den viser til fulle hvilken instruerende makt næringslivet og særlig Norsk Industri har på den norske regjeringen. Dette viser også hvilken forskjell det er på liten og stor. Når industrien krever, leverer regjeringen. Når kultur – og utelivsbransjen trygler om mer og bedre koronahjelp, møtes de med en kald skulder.