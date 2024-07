Håp om samling i USA

Attentatet mot Donald Trump har satt en støkk i oss alle. Det burde ikke ha kommet som noen stor overraskelse at noe slikt kunne skje, for historien har dessverre vist oss at framtredende politikere kan bli utsatt for drap og drapsforsøk fra mennesker som ønsker å kvitte seg med dem.

Trump ble skutt i øret, men kom ellers uskadd fra hendelsen. Vi har blitt minnet på at demokratiet er skjørt når ordveksling blir erstattet med dødelige våpenskudd. Søndagens attentat kommer uten tvil til å påvirke den amerikanske valgkampen fram mot valget i november. Spørsmålet er bare hvordan.

Les også Lars West Johnsen: Skuddene i Pennsylvania.

Senere i uka blir Trump formelt valgt som republikanernes presidentkandidat. Hva som skjer med den sittende presidenten, er litt mer usikkert. Joe Biden framsto som en svekket kandidat i duellen med Donald Trump for et par uker siden, og han hadde to åpenbare feilskjær på pressekonferansen i etterkant av det store Nato-møtet for helgen.

USA er et sterkt polarisert land. Vi har den voldelige stormingen av Kongressbygningen i friskt minne. Det er en risiko for at stemningen kan bli enda mer hatsk og at det blir enda steilere fronter mellom republikanere og demokrater.

Men det er visse positive tegn å spore, skal vi tro det vi hører fra både Joe Biden og ikke minst Donald Trump. Vi er fristet til å minne om følgende ordtak: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Både Biden og Trump snakker nå om å samle USA. Trump sier at han har skrevet om talen han skal holde til partilandsmøtet torsdag, slik at denne likevel ikke blir et direkte angrep på Biden.

Les også Synnøve Vereide Trampe: Farlig romantisering.

«Dette er en mulighet til å bringe hele landet, til og med hele verden, sammen», sier Trump. Derfor ser vi fram til Trumps tale med en viss, men likevel begrenset, optimisme. Samtidig er det gledelig å registrere Bidens bønn om senket temperatur i det offentlige ordskiftet. Presidentens folk varsler at budskapet i valgkampen allerede er justert. Biden kan ikke lenger angripe Trumps person så hardt som han hadde tenkt.

Det er imidlertid langt fram til november. Biden og Trump, spesielt sistnevnte, kan fort bli fristet til å henfalle til gamle synder. Det er likevel et ørlite håp om at den harde retorikken blir lagt til side og at politisk innhold i stedet kan få mer plass i den amerikanske valgkampen. Det er lov å håpe, på demokratiets vegne.

Les også Trygve Svensson: Regjeringsprosjektet skjemmes av ruspolitikken.