Nei til fast bevæpning

Flere sentrale politikere snur i spørsmålet om bevæpning av politiet. Høyres Sveinung Stensland er blant dem. Det samme gjelder KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse og Senterpartiets Sandra Borch. Samtidig åpner justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for en ny debatt om spørsmålet fram mot Sp-landsmøtet neste vår.

Så langt er det bare Fremskrittspartiet som ønsker fast generell bevæpning av politiet. På Høyres landsmøte var det et flertall som sa nei til dette, men nå går justispolitisk talsmann Sveinung Stensland inn for at partiet skal snu i dette spørsmålet.

Politiet har et relativt sivilt preg.

Stensland viser til at vi i dag har et tøffere kriminalitetsbilde. Han peker på at politiet i de siste årene har vært bevæpnet i 25 prosent av tiden, og sier for at det derfor naturlig å ta skrittet fullt ut. Dette er et dårlig argument, all den tid politiet er uten fast våpen på hofta i 75 prosent av tiden.

Dagens ordning innebærer såkalt framskutt lagring av våpen i bil. Politiets skytevåpen kan dermed raskt bli tatt i bruk ved behov. Det er også åpning for midlertidig bevæpning i perioder når trusselsituasjonen tilsier det. Videre er det mulighet for fast bevæpning ved sårbare objekter og områder. Flyplassen på Gardermoen er eksempel på det siste.

Det hører med til bildet at Riksadvokaten, Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund og Norges Politilederlag alle støtter generell bevæpning. Flertallet i utvalget som har vurdert politiets bruk av maktmidler anbefaler også generell bevæpning.

Norge og Storbritannia er blant de få landene som ikke har fast bevæpning av politiet. Situasjonen i Sverige bør være en tankevekker for dem som ønsker å utstyre politifolkene med pistol på hofta. I vårt naboland er det nemlig langt flere skuddvekslinger der politiet er involvert enn det som er tilfelle i Norge. Det er nok å nevne gjengkriminaliteten.

Systemet med å ha våpen innelåst i politibilen bidrar til at politiet her til lands fortsatt har et relativt sivilt preg. Samtidig kan politifolk kjapt ruste seg med våpen når det blir nødvendig. I snitt tar det 25 sekunder å bevæpne seg. Det er konfliktdempende i seg selv at politifolk ikke bærer våpen fast. Vold har lett for å avle vold. Slike amerikanske tilstander vil vi ikke ha i Norge.

