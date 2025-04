Frp vil ha livstidsforvaring for gjengangere

Rundt 200 personer, de fleste menn, sitter nå med forvaringsdommer i norske fengsler.

Flere av disse er vurdert som så farlige at det er stor risiko for at de vil begå nye, alvorlige lovbrudd hvis de slipper ut igjen uten risikovurdering.

– Kanskje er de så farlige at samfunnet er tjent med at de ikke kan slippes ut? sa partileder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen.

Hun peker på at det er flere fanger som slippes ut etter forvaring som begår ny og alvorlig kriminalitet.

Skal diskuteres på landsmøte

– Vi har sett flere eksempler der forvaringsdømte begår ny og alvorlig kriminalitet, og at forvaringsinstituttet dermed ikke fungerer etter hensikten. For de aller farligste kriminelle som har vist at rehabilitering ikke fungerer for dem, ser ikke jeg noen annen løsning enn å innføre livstidsstraff, uten mulighet for løslatelse., sier Listhaug til NTB.

– Dette handler ikke om straff for straffens skyld, det handler om å sikre samfunnet og ivareta ofrene, fortsetter hun.

Forslaget skal diskuteres på partiets landsmøte til helgen.

Ingvild Wetrhus Thorsvik, justispolitisk talsperson i Venstre, mener at Listhaugs forslag betyr en amerikanisering av den norske rettsstaten.

Hun peker på at forvaringsinstituttet slik det er innrettet nå, i praksis betyr at en person kan sitte på livstid hvis vedkommende ikke ansees som egnet til å slippe ut igjen og motsetter seg behandling.

– Enkelte deler bør vurderes

Justisminister Astri Aas Hansen (Ap) mener at forvaringsstraffen har fungert godt i de snart 25 årene forvaring har vært et virkemiddel, men utelukker ikke at enkelte deler av den bør vurderes.

– Jeg mener at det er god grunn til å se på de sidene som ikke nødvendigvis fungerer slik som vi skulle ønske, sier hun til NRK.

I 2014 mente Riksadvokaten at risikovurderingen slik den var lagt opp, var for dårlig. Den borgerlige regjeringen strammet noe inn på regelverket, men endret ikke på måten risikovurderingen gjennomføres.

