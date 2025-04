KrF-ja til generell bevæpning av politiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nestleder Ida Lindtveit Røse i Kristelig Folkeparti (KrF) kaller vedtaket nødvendig på grunn av et endret trussel- og kriminalitetsbilde.

– Når kriminalitetsbildet har endret seg så dramatisk som nå, må vi også ta grep rundt virkemidlene politiet har. Jeg har full tillit til at politiet vil forvalte dette på best mulig måte, sier Røse.

KrF har vært mot bevæpning av politiet tidligere, men Røse har tatt til ordet for en ny holdning i partiet.

Tidligere har Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet også støttet generell bevæpning, og det ligger dermed an til et bredt flertall i stortinget for vedtaket.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet