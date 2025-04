Skal Norge bli en politistat?

Før koronapandemien var kriminaliteten i Norge rekordlav. Siden har det vært en økning, og lovbruddene blant de yngste er blitt grovere.

Frøya Skjold Sjursæther Frøya Skjold Sjursæther er førstekandidat for MDG i Hordaland og politisk nestleder for Grønn Ungdom. (Privat)

Rett nok er unge nordmenn mer lovlydige enn for 20 år siden, men utviklingen har likevel sendt en haug med norske politikere inn i en panisk spiral.

Høyre, Fremskrittspartiet og KrF konkurrerer om å tøffe seg mest, og nå har også Senterpartiet og Arbeiderpartiet slengt seg på.

Partienes løsning er stort sett mer våpen og strengere straffer, til tross for at det ikke finnes dokumentasjon som viser at det er riktig medisin.

Forrige helg gikk Arbeiderpartiet sitt landsmøte inn for generell bevæpning av politiet. Senterpartiet og Høyre sine landsmøter gjorde det samme noen uker før, og nå har forslaget flertall sammen med KrF og Fremskrittspartiet.

Generell bevæpning vil sannsynligvis svekke noe av det fineste vi har i landet vårt: Høy tillit til politiet.

«I vårt land har forbryterne nådd en voldsomhet og blodtørst som vi ikke har vært vant til, spørsmålet må reises om ikke våre politifolk bør bevæpnes».

Dette kunne vært et sitat fra talerstolen på et av landsmøtene, men det er det ikke. Det er faktisk et sitat fra en kronikk i Aftenposten i 1922.

Vi har altså diskutert generell bevæpning av politiet i over 100 år, uten at det er blitt gjennomført. Hvorfor? Fordi politikere har visst bedre enn å la panikk og følelser ta overhånd. Frem til nå.

Det er tragisk, fordi det sannsynligvis vil svekke noe av det fineste vi har i landet vårt: Høy tillit til politiet. Det vil trolig også tilspisse konflikter og ødelegge for politiets forebyggende arbeid.

De samme partiene har også sikret flertall for å innføre visitasjonssoner i Norge. Det betyr at politiet får rett til å ransake en hvilken som helst person på gaten i spesifikke områder, uten noe mistanke eller bevis. Politikk som tatt rett ut av en politistat.

Politiet har selv gått ut og sagt at de ikke ønsker visitasjonssoner. Det er nemlig ingenting som kan bekrefte at dette har hatt noen stor effekt mot kriminalitet i Sverige.

I Danmark tyder flere funn på at visitasjonssoner fører til økt forskjellsbehandling av mennesker fra etniske minoriteter.

Det stopper ikke der. Fremskrittspartiet vil senke den kriminelle lavalderen, Høyre vil øke maksstraffen i Norge, og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil ha narkotikahunder tilbake i norsk skole. Frp har også ønsket seg dobbel straff på Østkanten i Oslo.

Hvis ikke disse partiene roer seg ned, ender småbarn som har nasket sjokolade etter fotballtrening snart opp i fengsel med hardbarkede kriminelle.

Det er mulig å løse kriminalitets-utfordringene uten å rive i stykker viktige bærebjelker i demokratiet vårt.

Faktum er at kriminaliteten i Norge er lavere enn i svært mange land i Europa. Norge er et trygt sted å bo.

Likevel mener straffekameratene på Stortinget at løsningen er å gjøre stikk motsatt av det som har fungert godt i Norge, og heller ta inspirasjon fra land med langt høyere kriminalitet enn oss.

Det viktigste vi kan gjøre for å møte kriminaliteten er å ta familier ut av fattigdom, og gi ungdom givende skolehverdager og meningsfulle jobber. Det er mulig å løse kriminalitetsutfordringene uten å rive i stykker viktige bærebjelker i demokratiet vårt.

Jeg er selv ungdom, og er naturligvis også bekymret for den økende kriminaliteten blant unge.

Historien har vist at når politikere sakte, men sikkert tillater mer kontroll, overvåking og tvang, er det vanskelig for befolkningen å innse hva som foregår før det er for sent.

Det bekymrer meg likevel ikke i nærheten av så mye som tanken på å vokse opp i et land som bygger ned rettsstaten bit for bit. Og nå er jeg mer bekymret enn noen gang.

