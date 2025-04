Forslag: Svensk politi skal få avfyre våpen i flere tilfeller enn i dag

Reglene som styrer når politiet får bruke sine skytevåpen, anses å være i utakt med tiden, og regjeringen vil erstatte dem med en ny våpenlov.

Regjeringen sier at lovforslaget åpner for at politiet kan avfyre skytevåpen i noen flere situasjoner enn i dag. Men dette betyr ikke uten videre at våpen blir brukt oftere, heter det.

Det stilles fortsatt høye krav om at bruk av skytevåpen skal både være nødvendig og forsvarlig.

– Skytevåpen er et av politiets mest kraftfulle verktøy. Det er derfor viktig at reglene er robuste. De skal være restriktive og samtidig lette å forstå i praktiske situasjoner, sier justisminister Gunnar Strömmer.

I 2023 brukte politiet våpen i 32 hendelser. Den nye loven skal tre i kraft 1. juli 2026.

Forslaget går ut på at politiet får anvende skytevåpen i tre situasjoner, ifølge regjeringen.