Endelig skal nemndene bort

Abortspørsmålet er igjen på den politiske dagsorden. Regjeringens abortutvalg foreslo like før jul å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Nå bekrefter helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen vil legge fram en ny abortlov i 2024, og at grensen vil utvides i tråd med utvalgets forslag.

Det er riktig grep, som oppdaterer en snart 50 år gammel lov til å reflektere dagens virkelighet.

For å si det med Gro Harlem Brundtland: «Det er fortsatt kvinners liv dette dreier seg om».

I dag har norske kvinner rett til selvbestemt abort til uke 12. De aller fleste tar abort før denne fristen. Etter 12 uker må kvinner søke om å få ta abort, og saken behandles i en nemnd. Nesten alle som søker abort mellom uke 12 og uke 18, får ja i nemnda.

Da er det helt unødvendig å utsette kvinner i en vanskelig situasjon for behandling i en slik nemnd. Vi sier som tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap), en av forkjemperne da dagens abortlov ble innført: «Dagens lov er rett og slett utdatert».

Les også: Vil ha ny abortlov: – Kvinner skal slippe en ydmykende strafferunde i en nemnd

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Abortspørsmålet er fortsatt betent. Da fristen for å komme med høringssvar til abortutvalgets rapport gikk ut i slutten av mars, hadde det kommet inn nesten 1300 svar. Hele 1124 av disse svarene kom fra privatpersoner, ifølge avisa Vårt Land.

Også internt i regjeringen er spørsmålet vanskelig. Senterpartiet har vedtatt at partiet står bak dagens abortlov. Allerede nå varsler barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) at hun vil ta dissens i spørsmålet.

Det betyr at heller ikke denne saken nødvendigvis blir en vinnersak for en regjering som sliter tungt med oppslutningen. Interne motsetninger hjelper sjelden på slikt.

Det kommer også kritikk fra motstanderne av en utvidelse av retten til selvbestemt abort om at regjeringen nå setter i spill et politisk spørsmål som det lenge har vært en slags borgfred rundt. Ingen vil være tjent med at abortspørsmålet blir en kamparena der skiftende regjeringer endrer grensen for selvbestemt abort med ujevne mellomrom.

Det er likevel riktig av regjeringen å utvide grensen i tråd med abortutvalgets forslag. Det er politisk flertall for en endring, og tiden er moden.

For igjen å si det med Gro Harlem Brundtland: «Det er fortsatt kvinners liv dette dreier seg om». Da bør kvinner selv få bestemme også inntil uke 18 av svangerskapet, slik regjeringen nå vil gå inn for.

Les også: Norge trenger flere fagarbeidere, mener Dagsavisen

Les også: På tide å dra i cruise-bremsen

Har du sett denne? Putins mektige rådgiver tordner mot Nato: – En kilde til fare