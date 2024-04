Norge trenger fagarbeidere

53 prosent av elevene som er på vei inn i videregående skole har søkt yrkesfaglig utdannelse. Det er 1,4 prosentpoeng høyere enn i fjor. Andelen nye yrkesfagelever har ikke vært så høy siden 2012. Samtidig blir det flere nordmenn som tar høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene.

Det er et faktum at Norge trenger flere fagarbeidere. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener at landet befinner seg i en vedvarende yrkesfagkrise. 76 prosent av NHOs medlemsbedrifter forteller at de mangler folk med svennebrev, 68 prosent sier de mangler folk med fagskole i ryggen og 44 prosent mangler ingeniører.

Vi får håpe at dette ikke bare er et blaff.

Statistisk sentralbyrå spår at landet står i fare for å mangle 90.000 fagarbeidere om ti år. Men så ser vi altså tegn til at det snur i positiv retning. Både den forrige og dagens regjering har fokusert på at flere bør ta yrkesfag, og det har blitt lagt bedre til rette for dette. Og litt flere tar nå disse signalene, skal vi tro årets søkertall. Akademisk utdannelse er ikke lenger det eneste saliggjørende.

Støre-regjeringen har lagt spesielt vekt på å prioritere høyere utdanning gjennom fagskoler. Det jobbes med lovendringer som skal gjøre disse skolene mer effektive. Kvalifiserte fagskoler skal selv kunne få opprette spesialiserte fagutdanninger uten å måtte søke forhåndsgodkjenning. På den måten kan fagskolene raskere opprette studier i takt med arbeidslivets skiftende behov.

Les også: Vedums dårskap

Etter flere år med nedgang, øker nå andelen noe for dem som søker helse- og oppvekstfag. 12 prosent av alle søkerne har dette som førstevalg. Det er imidlertid teknologi- og industrifag som øker mest i popularitet. Det er interessant å merke seg store geografiske forskjeller. Med unntak av Akershus og Oslo har alle fylkene over 50 prosent søkere til yrkesfag. Andelen i Oslo er på skarve 27 prosent.

Men det er ett skår i gleden. Mangelen på læreplasser er fortsatt stor. Regjeringen har riktignok bevilget ekstra penger for å styrke fylkenes arbeid for å få flere læreplasser, men det må gjøres mer. Det bør også nevnes at frafallet fortsatt er høyere på yrkesfag enn innen studiespesialisering.

Les også: Skamløst av Siv Jensen

La oss likevel bruke anledningen til å uttrykke glede over at yrkesfagene har blitt mer populære. Vi får håpe at dette ikke bare er et blaff. Det dreier seg i første rekke om å skape en holdningsendring, gi økt status til yrkesgrupper som lenge har blitt stemoderlig behandlet.

Les også: 125 år og like sprek

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen