Putins mektige rådgiver tordner mot Nato: – En kilde til fare

– Nato er de facto en part i Ukraina-konflikten, og er aktivt involvert i å organisere angrep på russiske territorier, hevder Nikolaj Patrusjev, ifølge Reuters.

Han viser blant annet til ukrainske droneangrep på russiske oljeraffinerier og våpenfabrikker, skriver nyhetsbyrået.

Patrusjev, som er leder for Russlands sikkerhetsråd, gjentar samtidig Kremls påstander om at USA og Vesten «ønsker å fjerne Russland fra det politiske kartet». Han hevder dessuten at Natos politikk i sin helhet styres fra Washington D.C.

Nikolaj Patrusjev er leder av Russlands sikkerhetsråd. (CESAR PEREZ/AFP)

USA har på sin side uttalt ved flere anledninger at landet ikke støtter ukrainske angrep inne i Russland, skriver Reuters.

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt har tidligere fnyst av påstander om aggresjon fra Natos side.

– Det er selvfølgelig vrøvl. Nato er utelukkende en militær forsvarsallianse, skrev Bildt på X, tidligere Twitter.

Carl Bildt er nå medformann i tankesmia European Council on Foreign Relations (ECFR), og følger europeisk politikk og krigen i Ukraina svært tett. Han brukes ofte som ekspert i både svenske og utenlandske medier. (NTB / AFP PHOTO / GEORGES GOBET)

– Et resultat av russisk aggresjon

Til det russiske statlige nyhetsbyrået Tass sier Nikolaj Patrusjev at «man må kjenne til Natos blodige historie for å forstå alliansens natur som en langvarig kilde til fare, kriser og konflikter».

– Natos historie indikerer hvilke trusler alliansen utgjør for verden, sier Patrusjev, dog uten å utdype dette.

I forbindelse med russernes påstander om Vestens fiendtlige holdning til Russland, har forsker Karsten Friis hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tidligere uttalt til Dagsavisen at det er Russland selv som har forårsaket Natos utvikling, etter Vladimir Putins annektering av Krim-halvøya i 2014 – som så kulminerte i fullskala-invasjonen av Ukraina åtte år etter.

– Fra 1990 til ganske nylig ble europeisk forsvar kraftig kuttet, opp mot 80 prosent mange steder. Det var først etter Russlands angrep i 2014 at man sakte begynte å øke igjen. Trenden snudde først rundt 2018. Det var heller ikke Nato-baser hos de «nye» medlemmene før etter 2014. De kom som et resultat av russisk aggresjon, poengterte Friis i høst.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

En del av uttalelsene som kommer fra Kreml er også vel så mye myntet på befolkningen i Russland som på Vesten, mener Friis.

– Det er nyttig å peke på en farlig verden utenfor, som Putin beskytter russerne mot, sa Nupi-forskeren til Dagsavisen i forbindelse med et utspill fra Dmitrij Peskov i februar.

Putin-rådgiverens makt

Den britiske Russland-eksperten Mark Galeotti har overfor Dagsavisen pekt på hvorfor Nikolaj Patrusjev har mye makt i Kreml.

– Russland er i krig, og Patrusjev er de facto Putins nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Mark Galeotti er historiker, forsker og forfatter, og leder konsulentfirmaet Mayak Intelligence. Briten regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt. (Privat)

«Under Patrusjev er Russlands nasjonale sikkerhetsråd blitt en av de mektigste institusjonene i Putins Kreml. Patrusjev bøyer seg ikke for noen andre enn Putin», har Galeotti hevdet i en tekst hos The Spectator. Han mener Patrusjev har en sterk innflytelse over Putin gjennom informasjonen han forsyner presidenten med.

Briten mener Patrusjev har en unik evne til å håndtere presidenten, og at det var Patrusjev som dyttet Putin og Russland i retning av en krigsøkonomi.

Russlands president Vladimir Putin beordret fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022. (Mikhail Metzel/AP)

---

Fakta om Natos artikkel 5

Forsvarsalliansen NATO (North Atlantic Treaty Organization) er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.

Artikkel 5 i pakten sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene i Europa eller Nord-Amerika er et angrep mot alle. Hvis et slikt angrep finner sted, vil den enkelte medlemsstat selv ta stilling til med hvilke midler angrepet skal besvares.

Artikkelen er gjort gjeldende én gang, i forbindelse med terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

(Kilde: NTB)

Nato-flagg i Brussel, Belgia. (REINHARD KRAUSE/Reuters)

---

