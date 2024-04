En negativ utvikling

Cruise-turismen til Norge slår alle rekorder. For første gang var det i fjor flere dagsbesøkende cruiseturister i norske havner enn det er innbyggere i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge tall fra Kystverket var det i fjor 6,1 millioner dagsbesøk fra cruiseturister i norske turistdestinasjoner. Det er en økning på 1,9 millioner dagsbesøkende fra 2022 – som også var et rekordår. I år ventes det enda flere.

Det er på tide å dra i håndbremsen.

Det er ikke den gladnyheten som bransjen selv forsøker å selge det inn som. Cruiseturismen er nemlig en klimaversting.

En rapport fra NHO Reiseliv fra 2019 viser at turister som ankommer landet med cruiseskip legger igjen minst penger, men slipper ut mest klimagasser av alle turistgrupper i Norge. Med andre ord: Cruisetrafikken er den mest skadelige og minst innbringende turistformen vi har. Da blir konklusjonen ganske enkel:

Cruiseskipet Costa Firenze på besøk i Stavanger i fjor – sett fra innbyggernes synsvinkel. (Paul Kleiven/NTB)

I 2018 vedtok Stortinget at skipstrafikken i verdensarvfjordene våre, blant annet Aurlandsfjorden og Geirangerfjorden, skal være utslippsfri fra 2026. Det vil være vanskelig å gjennomføre i praksis, all den tid cruiseskipene er voldsomt store – og blir stadig større.

«Størrelsen på skipene gjør det svært utfordrende å finne teknologiske løsninger for å redusere utslipp», understreker Hans Jakob Walnum, seniorforsker og gruppeleder for klima og miljø hos Vestlandsforskning, i DN.

Det er ikke lett for oss å se hvorfor dette er en form for turisme vi burde ønske mer av.

Mange aktører i reiselivet har tatt til orde for innføring av en turistskatt. De første pilotprosjektene kan komme til høsten. Det vil i det minste innebære at cruiseturismen legger igjen mer penger her til lands, men vil trolig ikke få ned veksten så det monner.

Det må enda mer aktiv politikk til. Det forrige, Ap-ledede byrådet i Stavanger, en av de mest populære cruiseturistdestinasjonene, gikk inn for å forby cruiseanløp i sentrumshavna i Vågen, der de enorme cruiseskipene blokkerer all annen utsikt når de ligger i havn. I Oslo, som også er på topp ti-lista over populære destinasjoner, foreslo MDG i fjor høst det samme.

Dette er veien å gå om vi skal få ned cruisetrafikken. Et forbud mot cruiseskip i norske byer vil effektivt bremse veksten, samtidig som det vil legges merke til internasjonalt. Det må til om vi skal få ned klimautslippene.

