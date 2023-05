MDG må bruke helga godt for ikke å bli en parentes i norsk historie

Nyhetene om klimaet er stadig like dårlige. FNs generalsekretær slår fortsatt alarm, og verdens forskere roper fortsatt varsku. Likevel sliter MDG, vårt eneste rene miljøparti, med å komme seg på offensiven. Når partiet denne helga er samlet til landsmøte på Fornebu, må delegatene forsøke å svare på dette ene, store spørsmålet: Hvorfor klarer ikke MDG å markere seg?

På Dagsavisens nasjonale målinger er partiet målt under sperregrensen i tretten måneder på rad. Bildet er litt lysere i de større byene, men det går absolutt ikke på skinner for MDG.

Partiet har styrt i Oslo i snart åtte år. Det har vært en god del støy. Men de færreste vil være uenig i at Oslo har blitt en bedre by å leve og være i på disse årene.

Satsingen på syklister og fotgjengere på bekostning av bil har vært svært vellykket. Oslo har faktisk klart å kutte noe i utslippene. Selv om partiet sliter med synligheten i den nasjonale politikken, må MDGs periode som byrådsparti i Oslo oppsummeres i ett ord: Suksess.

Hovedstaden er utstillingsvinduet MDG ikke har råd til å tape. Men det er slett ikke sikkert at det rødgrønne flertallet holder i høstens valg, være seg i hovedstaden eller andre større byer. MDG kan likevel bli sittende med makta. Partiet er blokkoverskridende, i alle fall ifølge vaskeseddelen.

Høstens valg blir en anledning til å vise at det stemmer også i virkeligheten. Valget kan innebære at MDG inngår samarbeid mot høyre – i Trondheim, og kanskje også i Oslo. Det er fortsatt mye igjen som må gjøres i hovedstaden. Skjebnen til prestisjeprosjektet av et CO2-fangstanlegg på Klemetsrud er i det blå etter kostnadsoverskridelser på 3 milliarder kroner. Det kan strande uten at MDG fortsatt har en hånd på rattet de neste årene.

Det er mye som står på spill, også for MDG. Landsmøtet skal ta stilling til EU-spørsmålet. Det lener mot et ja. Partiet skal også diskutere regler for skjermbruk i skolen. Det er slike spørsmål, heller enn diskusjoner om ja eller nei til kjøtt i barnehagen, som kan hjelpe MDG til å komme seg ut av skyggenes dal og over sperregrensa.

Det er uansett et skadeskutt parti som møtes i disse dager. MDG må bruke helga godt. Hvis ikke risikerer partiet å bli en parentes i norsk politisk historie.

