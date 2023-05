Kaffe med bismak av dårlig behandling av arbeidsfolk

Arbeidsfolk uten lønn på flere måneder. Feil antall timer, feil timelønn og manglende lønnsslipper. Ansatte som forteller at de må være sin egen regnskapsfører for å kontrollere lønna. Slik ser det ut når Dagens Næringsliv (DN) undersøker arbeidsforholdene hos kaffebarkjeden Espresso House.

Slik skal det åpenbart ikke være i norsk arbeidsliv.

Når ansatte går i måneder uten å få betalt, er det ikke nok å skylde på interne rutiner

Espresso House har 60 kaffebarer i Norge, og nesten tusen ansatte. Kjeden har vokst i stor hastighet, og er Norge største kaffebarkjede målt i omsetning. Mange av de ansatte er unge som jobber i små stillingsbrøker. Slik er ofte virkeligheten i restaurantbransjen. Flyktigheten gjør det notorisk vanskelig for fagbevegelsen å organisere de ansatte. Det så vi nylig i konflikten rundt Olivia i Hegdehaugsveien i Oslo.

Nylig fant Arbeidstilsynet at bare tre av ti bedrifter i serveringsbransjen har orden på lønns- og arbeidsvilkårene. Sju av ti har det ikke.

Flere av Espresso House-kaffebarene har tariffavtale. DNs graving viser med all tydelighet at det ikke er nok. Espresso House eies av det tyske JAB Holding. Det er vanskelig å ikke tenke at slik kan kanskje arbeidslivet bli når eieren er en internasjonal aktør med stor avstand til sine ansatte?

«En systemsvikt som dette skal ikke skje, men det har det altså gjort, og vi har beklaget på det sterkeste til de berørte», sier Norges-sjefen May Britt Østby til DN. Det er fint at kjeden erkjenner feil. Når ansatte går i måneder uten å få betalt, er det likevel ikke nok å skylde på interne rutiner og systemfeil.

Det hører med til historien at norske medier i 2019 fortalte om ansatte på Espresso House som gråt på jobb, opplevde voldsomt arbeidspress og manglende betaling for overtid. Da igangsatte kjeden flere tiltak, blant annet krav til verneombud.

Likevel har Espresso House fått pålegg for nye brudd på arbeidsmiljøloven siden. Blant annet skal verneombudene har fått mangelfull opplæring. Fortsatt er et titall brudd på arbeidsmiljøloven ikke avklart, skriver DN.

Espresso House må rydde opp. Hvis ikke må kunder og arbeidstilsyn sammen bidra til at bordet ryddes for godt, slik at mer seriøse aktører kan overta.

