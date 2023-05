AS Norge blir bare rikere – og folk flest har mindre i lommeboka enn før

Prisveksten slipper ikke taket. Fra april 2022 til april 2023 steg prisene 6,4 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng ned fra måneden før.

Det er positivt at prisveksten ser ut til å ha stabilisert seg. Den har likevel bitt seg skikkelig fast på et nivå som er skyhøyt over inflasjonsmålet til Norges Bank. Det betyr at vi trolig må regne med ytterligere rentehevinger.

Pengene fyker inn på kontoen til AS Norge, samtidig som store deler av befolkningen opplever trangere tider

Det betyr også at årets gode lønnsoppgjør, med 5,4 prosent lønnsvekst, lett kan bli spist opp av stigende priser. Dermed er det fare for at også årets lønnsoppgjør ender med reallønnsnedgang, som i fjor.

Regjeringen forsøker å holde prisene nede ved å ikke øke det offentlige forbruket. Det bidrar trolig til å kjøle ned økonomien, så vi unngår ytterligere prisøkning. Det er likevel på langt nær slik at regjeringen har kontroll over økonomien nå.

Prisene stiger til tross for at energiprisene, som lenge var en driver, går ned i takt med sesongen. Nå er det matvareprisen som bidrar mest til at lommeboka blir mer slunken.

Den svake norske krona er også en stor utfordring og bidragsyter til dyrtida. Til sommeren vil mange nordmenn merke at vi har langt mindre å rutte med enn før, når kronekursen gjør utenlandsferien mye dyrere, samtidig som prisene ute og hjemme bare øker og øker, og renta fortsetter oppover.

Det ligger noen paradokser her. Pengene fyker inn på kontoen til AS Norge, samtidig som store deler av befolkningen opplever trangere tider enn på mange år, og reelt sett blir fattigere på grunn av den svake kronekursen.

Samtidig er det for enkelt å legge skylda på regjering og folkevalgte. Dyrtida er internasjonal, og på mange måter importert til landet vårt. Det eneste regjeringen kan bidra med, er å holde offentlig pengebruk så lav som mulig.

Torsdag legger regjeringen fram revidert statsbudsjett. I den forbindelse vil den også komme med prognoser om ventet prisvekst. Da får vi vite hvilke forventninger finansdepartementet har for tiden framover.

Vi håper det vil lette, men vi er ikke altfor optimistiske. Regjeringens prognoser i forbindelse med lanseringen av statsbudsjettet i fjor høst druknet i prisveksten. Det samme kan skje også denne gangen.

