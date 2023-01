Presser prisene

Inflasjonen herjer med oss. Vi flyr gjennom en voldsom økonomisk turbulens. USA melder om bedre kontroll på prisstigningen, mens fra Sverige kom det tall fredag om tiltakende prisvekst. Her hjemme meldes det om at vi klarer oss bedre enn de fleste med en inflasjon i desember på 5,9. Det er under halvparten av tallene svenskene baler med.

Enda viktigere enn ellers å holde det politiske trykket oppe på daglivarebransjen

På vei inn i vårens lønnsoppgjør lukter det trøbbel. For når lønnsmottakere opplever reallønnsnedgang kommer fort krav om lønnsøkning, og det vil igjen kunne føre til en lønn- og prisspiral. Derfor må regjeringen gjøre alt den kan for å dempe den generelle prisstigningen i samfunnet.

Økningen i strømkostnader kompenseres for med mange titalls milliarder i overføringer i støtte. En annen av husholdningenes største utgifter er matvarer, som har økt mye i pris, og som 1. februar er ventet å gjøre et nytt, kraftig hopp.

Denne uka var derfor de største aktørene invitert til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og matminister Sandra Borch (Sp). Statsrådene føyer seg inn i rekka − generasjoner, faktisk − med politikere som er misfornøyd med konkurransen i den norske dagligvarehandelen, og vil bruke Konkurransetilsynet som verktøy. Vestre liker dårlig bransjens svært offentlige og koordinerte prisoppgang to ganger i året. I et land med få aktører og ditto konkurranse er markedet særlig utsatt for prisstigning.

Regjeringen skal nå utrede prisdannelsen i Norge. Dette arbeidet må det legges kraft bak, og mandatet for å ettergå kjedenes prissetting under krisene i 2022 må bli kraftfullt. Den politiske impotensen begynner å bli pinlig.

Vestre varslet torsdag at regjeringen også vil se på hvor i næringskjedene marginene ender opp, og lurer særlig på hvorfor prisen ut til forbruker øker langt mer enn det som kommer produsenten til gode når det gjelder basisvarer som smør og melk.

Det låter som et hakk i plata når regjeringen nå prøver å riste i den norske dagligvarebransjen. Bransjen slår ut med armene og mener de ikke driver opp prisene mer enn det som er naturlig på grunn av økte priser inn fra leverandørene. Arbeidet kan derfor virke fånyttes, men det er likevel nå enda viktigere enn ellers å holde det politiske trykket oppe på dagligvarebransjen. Signalet til aktørene må være at det følges særdeles godt med på næringas disposisjoner og vurderinger. Men regjeringa må også vise nødvendig handlekraft når svarene fra utredningene foreligger.

Globalt er det utbredt mistanke om at mange aktører i alle typer næringer under dekke av inflasjonen legger på prisene mer enn det strengt tatt er grunn for. Det er svært vanskelig å påvise med lite offentlig innsyn i de norske kjedenes drift at våre tre totalt dominerende aktører gjør det samme, men det er all mulig grunn til å mane kjedene til samfunnsansvar, til forsiktighet og bevissthet om egen store innflytelse på dyrtidas spiral.

