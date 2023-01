Autoritære ekstremister lærer av hverandre

6. januar markerte toårsdagen for det voldelige og dødelige angrepet på USAs kongress i 2021. Bare to dager senere skjedde noe svært lignende igjen, denne gangen i Brasil. 8. januar stormet en folkemengde presidentpalasset og bygningene til kongressen og høyesterett i landets hovedstad Brasília.

Årsaken til stormingen er den samme som i USA. Tilhengerne til den høyreekstreme tidligere presidenten Jair Bolsonaro vil ikke godta at han tapte valget, og at det er Luiz Inácio Lula da Silva – populært kalt Lula – som er landets nye president.

Denne læringen foregår ikke bare på avstand og ved observasjon. Den skjer også i form av konkret og håndfast samarbeid.

Bolsonaro var ikke til stede under seremonien som symboliserer fredelig maktovertakelse, og har reist til Florida i USA. Foreløpig er det uklart hvilken rolle han kan ha spilt i kulissene i forbindelse med stormingen i Brasília. Det er avgjørende at brasilianske myndigheter kommer til bunns i hva som skjedde under angrepet og i tiden som ledet fram til det.

Professor ved UCL, statsviter og forfatter Brian Klaas er blant dem som ser likhetene mellom 6. og 8. januar. Han peker i en artikkel på dette, og kommer med en viktig advarsel: Autoritære ledere følger med på hverandre, og lærer av hverandres eksempler. Enten det dreier seg om å demontere rettsstaten, kneble og undertrykke mediene eller å stjele og manipulere valg. Men denne læringen foregår ikke bare på avstand og ved observasjon. Den skjer også i form av konkret og håndfast samarbeid.

For alle oss som holder folkestyre og rettsstat kjært, er det viktig å være klar over hvordan de som ønsker å demontere dette, opererer.

Båndene mellom Jair Bolsonaro og Donald Trump er velkjente. Etter angrepet i Brasil er det også avdekket at Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon har hatt kontakt med Bolsonaros folk, at han har spilt en sentral rolle i å formidle den samme fortellingen om et stjålet valg i Brasil som han gjorde i USA for litt over to år siden.

Det åpne samarbeidet mellom det autoritære regimet til Victor Orbán i Ungarn og de radikaliserte ytre høyre-miljøene i det republikanske partiet i USA er et annet eksempel på slikt omfattende samarbeid.

For alle oss som holder folkestyre og rettsstat kjært, er det viktig å være klar over hvordan de som ønsker å demontere dette, opererer. Selv om voldelige storminger av folkevalgte organer ikke er et nytt fenomen i de autoritære kretser, viser erfaringen fra Brasil at disse kreftene har fått tilføyd et nytt kapittel i læreboken sin. Dette vil mest sannsynlig skje igjen, og vi kan ikke utelukke at det kan finne sted i land vi oppfatter som etablerte demokratier.

Det gjør vi lurt i å merke oss.

