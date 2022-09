Sveriges nederlag

Onsdag kveld var valgnederlaget et endelig faktum. Forhånds- og utenlandsstemmer økte høyresidens flertall. Statsminister Magdalena Andersson (S) går av. Torsdag trakk Annie Lööf seg som partileder for Centerpartiet.

Sverigedemokraterna tvinge sine politiske partnere og Sverige mot høyre.

Det blir nå i første omgang opp til valgets store taper, Moderaternas statsministerkandidat Ulf Kristersson, å danne regjering. Til tross for at Kristerssons parti mistet støtte fra valget i 2018 til nå, og ble forbigått av Sverigedemokraterna som landets nest største parti. En regjering ledet av Kristersson vil bli en svak regjering. I en svært krevende samtid, der Sverige står i kriser og er på vei inn i Nato.

Åtte års sosialdemokratisk styre er nå over. Magdalena Anderssons parti gjorde et imponerende godt valg, og styrket sin oppslutning fra 2018. Valgresultat var svært nær det partiet oppnådde i 2014. Men de øvrige partiene på venstresiden gikk tilbake. Anderssons sosialdemokrater vil bli et sterkt opposisjonsparti. Hun har en solid grunnmur å bygge på.

Valgets store vinner er det populistiske ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna, ledet av Jimmie Åkesson. Det innvandrerkritiske partiet med røtter i nazistisk tankegods har styrket seg kraftig på den svenske landsbygda, mens oppslutningen i de store, innvandrertette storbyene har stagnert. Ett av fire hovedbudskap for partiet har vært billigere bensin.

Nå lover Kristersson (M) å samle nasjonen. Men det er et delt land. By og land, høyre og venstre, står mot hverandre. Splittelsen vil bare tilta hvis han slipper Åkesson (SD) inn i regjering, slik de helt naturlig krever som høyresidens største parti. Torsdag skal alle de fire høyrepartiene ha sittet rundt forhandlingsbordet. Til tross for at Liberalerna har avvist å danne regjering med SD.

Sverigedemokraterna vil uansett regjeringskonstellasjon tvinge sine politiske partnere og Sverige mot høyre. Først i justis og immigrasjonspolitikken. Tøffere håndheving av lov og orden, og fremmedfiendtlighet, vil følge. Historien om Sverige som et mislykket land, som trenger å endres radikalt, vil dyrkes videre. Politikken vil bli nasjonalistisk og reaksjonær. Retorikken vil skjerpes. Det offentlige ordskiftet vil forfalle videre, som vi har sett i valgkampen. Og slik vil demokratiet undergraves i Sverige.

Høyre, ytre høyre og et reaksjonært kristenparti bestemmer nå retningen hos våre naboer.

