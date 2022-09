Frivilligheten lider

Prisen på strøm og gass gjør at Oslo-klubben KFUM må øke treningsavgiften for barn og unge med 250 kroner i høst, skriver VG. Nærbø IL måtte kutte strømmen i ishallen da strømregningen begynte å vokse. 200 barn og unge mistet ishockeytilbudet, skriver TV 2. Og NRK kan fortelle om Vigrestad idrettsklubb på Jæren, som ikke ser for seg at de har råd til å varme opp banen i vinter.

Energiprisene er i ferd med å skape en dyrtidskrise i barne- og breddeidretten. Konsekvensen er forutsigbar: Dårligere tilbud, høyere deltakeravgifter – og større frafall.

Idrettsforbundet, kretser og de enkelte klubber skriker etter mer støtte til å komme gjennom vinteren

Frivilligheten har vært gjennom to år med pandemi, med alt fra strenge restriksjoner til total nedstengning. Det har gjort at mange barn og unge falt fra. Det er alvorlig for folkehelsa, og for samfunnet i stort. Rotløs ungdom uten fast tilknytning er en potensiell bombe i ethvert samfunn.

Nå kommer energipriskrisen på toppen. Idrettsforbundet, kretser og de enkelte klubber skriker etter mer støtte til å komme gjennom vinteren. Kulturdepartementet sier nei. Og det til tross for at flere klubber rapporterer om en dobling av utgiftene til oppvarming og belysning av baner og haller – etter at de eksisterende støtteordningene er tatt med i regnestykket.

[ Lars West Johnsen: Kollapsen vi bør frykte mest av alt ]

Idretten og resten av frivilligheten får en støtte på 80 prosent for strømpriser over 70 øre, moms og avgifter ikke inkludert. «Vi viderefører den ordningen vi har. Det er en veldig god ordning», er departementets svar på ropet fra idretten. Det holder ikke når vi vet hva som står på spill.

Store deler av næringslivet kan sende strømregningen videre til forbrukerne. Det er ille nok, og bidrar til dyrtid og inflasjon. Konsekvensene er enda mer alvorlige når tilbud til barn og unge tvinges til å gjøre det samme. Enda flere vil falle fra om det blir markant dyrere å drive med fritidsaktiviteter. Det vil koste det norske samfunnet dyrt på lang sikt.

[ Dagsavisen mener: Røkke ut av rekka går ]

Vi har ikke råd til å svekke det frivillige tilbudet til våre barn og unge. Kulturdepartementet må tilbake til tegnebrettet og komme opp med en løsning som ikke dreper frivilligheten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen