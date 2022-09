Norsk Russland-kjenner om Putin: – Hans tid går mot slutten

– Det vi ser nå, i form av militær fremgang for Ukraina og uro i Russland, er konsekvensene av at ligningen ikke går opp for Putin, kommenterer Aage Storm Borchgrevink, som nå har skrevet en biografi om Vladimir Putin.

Borchgrevink er leder for dokumentasjonsavdelingen i Den norske Helsingforskomité, hvor han i snart 30 år har jobbet med menneskerettighetssituasjonen i Øst-Europa og det tidligere Sovjet. I slutten av september kommer han med boka «Krigsherren i Kreml: Putin og hans tid».

Aage Storm Borchgrevink, senterleder i Den norske Helsingforskomité (Den norske Helsingforskomité)





Etter framrykkingen til den ukrainske hæren og frigjøring av flere okkuperte områder den siste uka møter Putin nå åpen kritikk i russiske medier og fra russiske politikere. Motgangen i Ukraina-krigen har gjort Putins posisjon utrygg, tror Borchgrevink.

«Jeg tror hans tid går mot slutten, men putinismen kan overleve Putin», fastslår Borchgrevink på Twitter i dag.

Borchgrevink viser også til meldingen han publiserte på Twitter den 24. februar, dagen da Russland invaderte Ukraina: «Hvis Ukraina står hardt imot, noe jeg tror, og Vesten reagerer med reelle sanksjoner, noe jeg håper, skjønner jeg ikke hvordan Putin-regimet kan overleve denne galskapen».

– Jeg vet ikke hvor raskt det vil skje, men jeg tror at siste kapittel i sagaen om Putin ble innledet 24. februar i år, kommenterer Borchgrevink til Dagsavisen.

Mektig og farlig

Aage Storm Borchgrevink er prisbelønt sakprosaforfatter og har tidligere skrevet bl.a. «En norsk tragedie: Anders Behring Breivik og veiene til Utøya», og «Giganten: Fra Statoil til Equinor» (2019). Han har også skrevet flere bøker om Øst-Europa basert på sitt arbeid i Norsk Helsingforskomité, inkludert «Den usynlige krigen: Reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan» (2007).

Kommer med biografi om Vladimir Putin: Aage Storm Borchgrevinks «Krigsherren i Kreml». (Kagge Forlag)

«Hvordan kunne lederen av vårt store naboland bli så mektig og farlig?» heter det i presentasjonen av Borchgrevinks biografi om Vladimir Putin. «Det er en fortelling om det moderne Russland, fra familien Putins tragedier under annen verdenskrig, gjennom oppveksten i Leningrad og fram til Sovjetunionens fall, som også ble alvorlig for KGB-agenten Putin. Etter et blaff av frihet på 1990-tallet, strammet Putin grepet og bygget et Russland med velstand for de få og ambisjoner om å gjenoppstå som stormakt» skriver forlaget om «Krigsherren i Kreml».

I boka skriver han blant annet om hvordan Putin har brukt fortellingen om sin oppvekst og farens krigshistorie som propaganda.

«Det finnes ingen autoritativ og uautorisert biografi av Vladimir Putin. Russiske journalister som har gravd i bakgrunnen hans, har møtt en vegg av taushet fra slektninger og venner av familien. Selv etter mer enn tjue år som en av klodens mektigste menn, har Putin beholdt kontroll over sin egen historie. Det tyder kanskje på hvor viktig dette er: Presidentens biografi er et så viktig anliggende at den kun kan håndteres av Kreml», skriver Borchgrevink blant annet i boka, som Dagbladet gjenga et utdrag av i sommer.

